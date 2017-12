Obedná pauza: pred potopou

Myslíte, že pred potopou sa dá ujsť? No, minimálne to môžete skúsiť. Vo Flood runner 2 musíte načasovať skoky (a dvojskoky) tak, aby váš beh o život nič nezbrzdilo.

1. jún 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Myslíte, že pred potopou sa dá ujsť? No, minimálne to môžete skúsiť. V The Flood Runner 2 musíte načasovať skoky (a dvojskoky) tak, aby váš beh o život nič nezbrzdilo. Cestou môžete zbierať aj bonusy. Ak to stíhate. Keď ich nazbierate dosť, sem-tam si aj zalietate.

Ovládanie:

Klávesnica - medzerník; alebo myš.



