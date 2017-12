Test Drive Unlimited 2 - príjemná jazda

Žáner pretekárskych hier je vo svojej podstate už takmer nasýtený a veľmi dobre viete, čo od nových autiakov očakávať. Teda väčšinou.

26. máj 2010 o 16:35 Ján Kordoš

Aj v tomto žánri sa totiž dá nájsť jasne žiariaca hviezdička, ktorá je jednoducho iná, než zvyšok produkcia. Eden Studios začiatkom roku 2007 priniesli nový diel staručkej série Test Drive, ktorú majú v spomienkach pevne zapísanú už len skutoční pamätníci. A Test Drive Unlimited nesklamalo.

Na rozdiel od klasických pretekov totiž vývojári hodili pred hráčov havajský ostrov, po ktorého stovkách kilometrov ciest sa mohli len tak preháňať, ale zároveň i vyhrávať tradičným spôsobom, na tratiach vytvorených na civilných cestách. More vozidiel, ale hlavne voľnosť, pre nás pripravili zábavné chvíle, ktoré si vlastne užívame dodnes, pretože hru s podobnou slobodou v jazdení sme tu už dlho nemali.



Test Drive Unlimited sa podarilo, pokračovanie berieme ako samozrejmosť, pričom tu menších a tamto väčších úprav sa Test Drive Unlimited 2 dočká na všetkých frontoch. Predovšetkým, aby bolo zrejmé: ani tentoraz nebudeme obmedzovaní umelými barikádami či neviditeľnými stenami a opustiť vozovku, vydať sa po poľnej ceste či priamo po tráve na hríby, nám hra umožní. Palec smerom nahor. Počet vozidiel razantne stúpne, nám však môže byť úplne jedno, či ich tu budeme mať 100 alebo o dvadsať viac. Vždy pôjde o skutočné stroje a značky, pričom na začiatku budeme mať prístup (a financie) na klasické vozidlá, až neskôr si budeme môcť dovoliť exotické autá ši superrýchle žihadlá.

Tentoraz navyše dostaneme možnosť úprav, takže ak si chcete vlastného tátoša polepiť a potetovať alebo inak sprzniť, prípadne vymeniť pneumatiky a disky, nik vám po prstoch búchať nebude. A čo nás teší ešte viac? Deštrukcia vozidla. Aká miera poškodenia bude do hry aplikovaná, ešte len zistíme - a hlavne, či pôjde len o vizuálne úpravy, alebo bude mať prasácka jazda vplyv i na samotné ovládanie vozu a jeho chovanie.

V Test Drive Unlimited 2 nás čaká iný havajský ostrov Ibiza, ktorú sa snažili vývojári čo najvernejšie previesť do virtuálnej podoby i s vyše dvomi tisíckami míľ ciest, avšak maximálne vernú kópiu k predlohe nečakajte, niektoré úseky museli byť pozmenené z dôvodu vyváženej hrateľnosti, zábavy. Pestrosť samotnému prostrediu chýbať nebude, tentoraz by mali pribudnúť i zaprášené a poľné cesty. A na tých sa bavoráčik bude krásne špiniť. Ochudobnení neostaneme ani o zmenu dennej doby a noc nám sľubujú tvorcovia tentoraz skutočne tmavú, takže nezabudnite svietiť. Ďalším bonusom je dynamicky meniace sa počasie. Užijeme si teda nočné lejaky či romantické východy slnka.

Celkom zaujímavou novinkou je samotný avatar alebo ak chcete vaše virtuálne ja, ktoré ovláda vozidlo. Na začiatku si vytvoríte vlastnú postavu a tú je možné po vzore predchodcu obliekať, kupovať handry nové a ďalej ju upravovať. No tentoraz z automobilu avatar môže dokonca i vystúpiť a z vlastného pohľadu ho bude možné ovládať. Ide o dôsledok zvýšenej socializácie. Svoj virtuálny byt alebo dokonca byty si vybavíte podľa vlastného (ne)vkusu a pozvete k sebe priateľov. A keďže sa Test Drive Unlimited 2 odohráva na Ibize, socializovať sa môžeme na vlastnej party. Dokonca si hráč môže prenajať vlastnú jachtu, na ktorú zavolá priateľov, tí prídu s vlastnými tátošmi a... a stále ide predovšetkým o virtuálne preteky.

Veľký dôraz je kladený na multiplayer. Ten sa dral do popredia i minule, ale pokým ste si jazdili offline a nezaujímali vás ostatní hráči, o nič ste neprišli. V Eden Studios sa však chcú priblížiť viac k MMO žánru. Nepôjde len o online pretekanie sa, to určite nie, no prišli by ste o spomínané formy socializácie: môžete skočiť k priateľovi, dokonca kúpiť od neho auta, porozprávať sa (voice chat), pozvete ich na vami vytvorený pretek, v ktorom určíte výšku vstupného i jednotlivé odmeny za obsadené pozície a dokonca dostaneme šancu si vsadiť na víťaza. Priatelia sa môžu združovať do klubov a rivalita medzi nimi taktiež prerastie až do súperenia medzi týmito celkami. Znie to určite veľmi zaujímavo, hlavne ak vezmeme do úvahy rozsiahly ostrov Ibiza a množstvo hráčov, ktoré sa po ňom bude premávať.

Zatiaľ je však priskoro všetko prezrádzať, istotne to vedia aj vývojári a chystajú sa ďalšie detaily predstaviť na hernej výstave E3 2010. Napriek tomu už teraz máme nejeden dôvod na radosť. Tento rok, ku ktorého sklonku by sa Test Drive Unlimited 2 malo objaviť, sa dočkáme znovu tak trochu iných pretekov a sme za ne nesmierne radi.