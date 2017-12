Elektronický výpis z obchodného registra bude na počkanie

Elektronický výpis z obchodného registra (OR) obchodnej spoločnosti ktoréhokoľvek registrového súdu na celom území SR budú môcť od júla ľudia získať na počkanie prostredníctvom notára.

20. máj 2010 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti SR v stredu podpísalo s Notárskou komorou Slovenskej republiky zmluvu o priamom on-line pripojení notárov do Obchodného registra SR. Vydanie elektronického výpisu sa tak už onedlho skráti z niekoľkých dní na pár minút a bude o takmer polovicu lacnejšie oproti listinnej podobe.

„Výpis z obchodného registra bude možné získať na počkanie u ktoréhokoľvek z vyše 330 notárov na Slovensku. Keďže celý proces prebieha elektronicky, nie je potrebné ísť na registrový súd ani obstarávať kolkové známky. Na vyžiadanie si takéhoto výpisu občanovi stačí podpísať notárom vytlačenú žiadosť s údajmi požadovaného výpisu, resp. spoločnosti, ako napr. názov a IČO, a všetko ostatné už vybaví notár,“ vysvetlil člen prezídia Notárskej komory SR Rudolf Durdík. Žiadateľ navyše nemusí k žiadosti pripojiť zaručený elektronický podpisom.

Získanie výpisu bude nielen rýchlejšie, ale aj lacnejšie. Oproti listinnej podobe bude jeho cena približne polovičná. Úhradu za tento úkon notára upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách notárov. Podľa sadzobníka, uvedeného v prílohe tejto vyhlášky, ide o položku C/1, pri ktorej je cena 1,33 € bez DPH za každú aj začatú stranu osvedčovanej listiny. Napríklad: za bežný dvojstranový výpis, na ktorý boli na súde potrebné kolky v hodnote 6,50 €, občan po novom zaplatí iba 3,17 € s DPH v hotovosti.

Notár sa k elektronickému výpisu z obchodného registra dostane prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu a preverenie úhrady súdneho poplatku za výpis z obchodného registra však v minulosti spôsobovalo, že celý úkon, od žiadosti až po vydanie osvedčeného odpisu z elektronického výpisu, trval minimálne 24 hodín, no v praxi aj tri a viac dní. „Toto bolo neprijateľné tak pre klientov, ako aj pre notárov. Notárska komora Slovenskej republiky preto dlhodobo vyvíjala úsilie, aby sa tento proces skrátil a aby notár mohol vydávať osvedčené odpisy elektronických výpisov z obchodného registra na počkanie. Podpis zmluvy s ministerstvom spravodlivosti je zavŕšením nášho úsilia,“ konštatoval Durdík.

Vyhotoviť elektronický výpis z obchodného registra ktoréhokoľvek registrového súdu na celom území SR prostredníctvom notára je možné už od augusta 2007. Dôvodmi, pre ktorý doteraz nebol naplno využívaný systém vydávania výpisov z OR cestou notára, bola jednak nízka informovanosť širokej verejnosti o možnostiach a výhodách elektronického výpisu, ale aj chýbajúce on-line pripojenie notárov do Obchodného registra SR. V roku 2009 požiadalo notára o výpis z OR len 738 ľudí, čo predstavovalo iba 0,29 % z celkového počtu 256 805 žiadostí.