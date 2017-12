Tablet s Androidom za 105 eur

Má 7 palcový dotykový displej, WiFi pre prístup k internetu a beží pod taktovkou operačného systému Android. Vybavený je 2 gigabajtovou flash pamäťou a čítačkou pamäťových kariet s maximálnou kapacitou 32 gigabajtov.

17. máj 2010 o 8:20 Milan Gigel, (mg)

Či je 600 megahertzový procesor VIA MW8505 so 128 megabajtami RAM dostatočne rýchly na to, aby dokázal plniť úlohy v teréne na jednotku nie je jasné. Čo však zaujme je cena. 105 eur vrátane poštovného.

Táto novinka sa objavila v internetovom obchode dealextreme.com a osloviť môže tých, čo sa stále nerozhodli pre kúpu elektronickej čítačky kníh a poškuľujú po iPade od Apple, na ktorý je ich rozpočet prikrátky.