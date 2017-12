PRVÁ POMOC (2): Ako pohodlne prenášať a kopírovať súbory

Ako sa dajú presúvať súbory v počítači alebo skopírovať dokument napríklad na disketu? Jednoduchý postup ukážeme na príklade kopírovania súboru „dokument.doc“ z priečinku C:\Dokumenty\Staré na disketu do priečinku A:\Archív.

1. máj 2002 o 22:28 PETER VALACH

1. Spustite program Prieskumník (Explorer) a v ľavom paneli (adresárovom strome) si nastavte zdrojový priečinok aj disketu tak, aby ste ich videli. Znamená to, že musíte kliknúť na znamienko + pri diskete (A:) a tiež pri pevnom disku (C:) a vzápätí pri priečinku Dokumenty.

2. V ľavom paneli kliknete na priečinok Staré. V pravom paneli sa vám zobrazí jeho obsah aj so súborom dokument.doc. Nad týmto súborom teraz stlačte pravé tlačidlo myši a držte ho stlačené. Presuňte kurzor nad priečinok Archív pod „A:“ (pri presúvaní sa bude súbor zobrazovať pod kurzorom) a pustite pravé tlačidlo.

3. Z ponuky, ktorá sa automaticky zobrazí, vyberte Kopírovať sem (Copy here) alebo Presunúť sem, podľa toho, akú akciu chcete vykonať.

Táto technika práce so súbormi sa nazýva „uchop a pusť“ (drag and drop) a vo Windows je dosť obvyklým spôsobom kopírovania či presúvania čohokoľvek. Súbor môžete týmto spôsobom presunúť aj do iného okna Prieskumníka.

Pri opísanom postupe môžete pri presúvaní použiť aj ľavé tlačidlo, v tomto prípade sa však počítač sám pokúsi „uhádnuť“, čo so súborom chcete robiť a vy to môžete ovplyvniť len stlačením klávesy CTRL (kopírovanie) alebo SHIFT (presun). Ľahko sa vám však môže stať, že pri presúvaní omylom pustíte ľavé tlačidlo nad iným priečinkom, než budete chcieť – pri použití pravého tlačidla možno ešte vždy použiť poslednú voľbu „Zrušiť“ (Cancel) a nevykoná sa žiadna operácia.

Pozor – ak presúvate súbor na disketu, z pevného disku sa nenávratne stratí (nie je teda uložený ani do koša).

Tento postup funguje vo väčšine programov pre Windows. Možnosť použitia pravého tlačidla pri tomto presúvaní je zriedkavejšia, ale odporúčame ju skúšať ako prvú – len keby nefungovala, použite ľavé tlačidlo.

