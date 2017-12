Výrobcovia pevných diskov upustia od podpory Windows XP

Už o rok sa môže stať, že nové pevné disky prestanú byť kompatibilné so staršími operačnými systémami, vrátane Windows XP. Výrobcovia chcú prekročiť súčasné bariéry a zbaviť sa delenia diskov na malé, 512-bajtové veľkosti sektorov.

10. mar 2010 o 11:05 Milan Gigel

Nový, rozšírený formát zlepší vlastnosti diskov s veľkými kapacitami a súčasne prinesie vyššie rýchlosti pri práci s dátami a úsporu energie. Namiesto toho, aby sa dáta spracovávali v 512 bajtových blokoch, pracovať sa bude so sektormi s osemnásobnou kapacitou. To zaistí efektívnosť pri čítaní a zápise.

Súčasne sa uvoľní časť priestoru, ktorý slúži pre uchovávanie kontrolných súčtov pre údaje zapísané v každom sektore. Celkovo to môže priniesť 7 až 11 percentný nárast kapacity disku iba tým, že sa zmení jeho fyzické usporiadanie dát.

Niektorí výrobcovia diskov sa netaja tým, že by mohli zaistiť spätnú kompatibilitu špeciálnym režimom emulácie. To by však výrazne ovplyvnilo výkon samotných diskov.

Ak sa o rok stretnete s diskom, ktorý nesie označenie 4K, budete presne vedieť, o čo ide. Do starého počítača so starým systémom jednoducho nepatrí.