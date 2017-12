Nokia si patentovala samonabíjací mobil

Energia zozbieraná z pohybu ľudského tela, ktorá sa ukladá do batérie mobilného telefónu. Taká je vízia fínskej Nokie, ktorá si minulý týždeň patentovala novú technológiu využívajúcu piezoelektrické prvky. Tie pri pohybe mobilu vo vrecku vyrábajú energiu.

8. mar 2010 o 9:05 Milan Gigel

Celkovo majú byť tri a každý z nich bude zbierať energiu pri pohybe mobilu iným smerom. Aj keď znie táto myšlienka až príliš odvážne, jedného dňa sa môžeme dočkať telefónu, ktorý sa zaobíde bez nabíjačky.

Nokia však nie je jedinou firmou, ktorá má podobný sen. Firma RCA na tohtoročnom veľtrhu CES, ktorý sa konal v Las Vegas predstavila zariadenie Airenergy, ktoré čerpá energiu zo vzduchu. Presnejšie povedané, elektromagnetický smog WiFi žiarenia premieňa na elektrickú energiu, ktorou je možné nabíjať batérie mobilných zariadení. Pri dobrej intenzite WiFi signálu trvá približne 90 minút, kým sa batéria mobilu z 30 percent dobije doplna.

Firma sa netají tým, že by v budúcnosti chcela zariadenie vtesnať do samotnej batérie mobilu. Šlo by tak o akumulátor, ktorý sa dobíja sám. Kedykoľvek sa ocitne v prostredí s WiFi signálom.