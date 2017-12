Chcú nový štandard pre mobily v automobiloch

Po spoločnom konektore pre napájanie a slúchadlá by mal v mobiloch pribudnúť jednotný štandard pre ich komunikáciu s automobilovým príslušenstvom. Za novou iniciatívou stojí Nokia a jej cieľom je zaistiť, aby každý smartfón dokázal komunikovať s palubnou

8. mar 2010 o 8:20 Milan Gigel

doskou automobilu, jeho ozvučením a ovládačmi na volante.

Zaistiť to má nový, špeciálny „terminálový režim“, ktorý odomkne prístup k hlavným funkciám mobilu vo väčšom rozsahu, ako bluetooth rozhranie. Vodič by tak mohol mať plný prístup nielen ku kontaktom, komunikácii a multimédiám, ale mohol by napríklad využívať aj navigačné služby mobilu, ktoré by sa zobrazovali na displeji palubnej dosky.

Nokii sa podarilo pre spoluprácu presvedčiť firmy Alpine, Harman Becker a Fiat, aby však snaha vyústila do komfortu spotrebiteľa, bude potrebné aby sa zapojili aj ostatní výrobcovia.