Hľadanie vraha: stres alebo asteroid?

Nebeský kameň odpísal dinosaury, písmo je možno staršie a stres, ten nám predsa pomáha. Aj takýto bol týždeň vo vede. Premiérovo.

7. mar 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Tento týždeň patril dinosaurom. V ideálnom svete by síce veda mala stáť na faktoch a nie na nejakej zhode vedcov, no skutočnosť sa bohužiaľ občas zvykne prikloniť k druhej variante. Napríklad aj keď sa jedná o otázku, či tých dinosaurov zabil alebo nezabil votrelec z kozmu.

Tá hypotéza pritom vôbec nie je nová, no pravidelne sa objavujú názory, že "nie, nie, žiaden asteroid, ale sopka, baktérie, vírusy, Slnko alebo ... (doplň podľa chuti)". Na americkej 41 Lunárnej a planetárnej vedeckej konferencii sa však - uznajme, aj pod tlakom dvadsaťročného výskumu - štyridsiatka prominentných vedcov zhodla, že konšpirácie tentoraz nechajú na priaznivcov Zeitgeistu.

Ono to vraj bol predsa len asteroid alebo kométa. Teleso malo asi pätnásť kilometrov, do Zeme si to namierilo vcelku rýchlo a jašterov odporúčalo. Pre budúcnosť ľudí našťastie.

Keď už sme pri plazoch, dinosaury a ich súčasníci sú pravdepodobne starší, než sa pôvodne predpokladalo. Dokázali to fosílie Asilisaura kongweho, ktorý žil zhruba pred 240 miliónmi rokov. Tento nález tiež naznačil, že predkom dinosaurov nebol na dvoch nohách utekajúci prastrýko vtákov, ale skôr praprateta jašteríc či varanov. Ako labrador veľký štvornohý vegetarián vedcom tiež pripomenul, že druhohory skrývajú ešte mnohé tajomstvá.

K tým vraj a asi, učebnicová poučka vraví, že prvé ľudské pokusy o písmo možno umiestniť kamsi do praveku, relatívne sofistikované klinové zvládali už Sumeri pred viac ako šesťtisíc rokmi. Francúzski vedci však tvrdia, že tie úplne prvopočiatky musíme posunúť ešte ďalej. V Lascaux je síce pekne, no prvý symbolický prapredok písma je vraj starý až 65-tisíc rokov.

Znamená to, že naši predkovia neboli žiadni primitívi, len namiesto na paneláky či blogy čarbali na pštrosie vajíčka. Teda v tomto prípade skôr poriadne vajcia. Isté však je, že komplikované abstraktné myslenie jestvovalo už v praveku.

Inak, darilo sa aj vo výskume kozmu. Ak si odmyslíme fakt, že erb mesta Trenčín sa pozrie do vesmíru na palube raketoplánu Discovery, vedci oznámili aj vážnejšie informácie. Napríklad, veľmi stará hviezda dokázala, že Mliečna cesta bola v minulosti kanibalom a s radosťou si pochutnávala na trpasličích galaxiách.

Tiež sme sa dozvedeli, že voda na Mesiaci nie je vôbec výnimočná záležitosť, a keby ten Obama neškrtol NASA rozpočet, taká základňa na našej prirodzenej družici by zase nemusela byť zlý nápad. Teda, ak by ju tam Američania postavili skôr ako Číňania.

A mimochodom, nemajte šéfom za zlé, že na vás v práci tlačia. Oni vám vlastne chcú dobre a pomáhajú vášmu zdraviu. Krátkodobý stres totiž môže pomáhať proti chorobám, napríklad chrípke. Aj keď zatiaľ len u pokusných myší.