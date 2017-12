Hlbokomorské ryby sa živia aj rastlinami

Tím holandských a britských vedcov zistil, že najmenej tri druhy hlbokomorských rýb sa kŕmia špenátovými listami.

6. mar 2010 o 13:38 SITA

BRATISLAVA. Tímu holandských a britských vedcov sa vôbec po prvý raz podarilo nafilmovať hlbokomorské ryby, ako sa kŕmia rastlinou potravu. Ide o ďalší dôkaz, že živočíchy žijúce vo veľkých hĺbkach sa neživia iba potravou živočíšneho pôvodu.

Vedci z Royal Netherlands Institute for Sea Research a University of Aberdeen chceli zistiť, či hlbokomorské ryby dokážu zacítiť rastlinnú potravu a ak áno, ako rýchlo ju dokážu v tmavých vodách nájsť. Za týmto účelom spustili približne 185 kilometrov od pobrežia Portugalska do hĺbky 3000 metrov návnadu tvorenú špenátovými listami.

Spolu s ňou spustili aj kameru, ktorá celý experiment zaznamenávala.

Krátko po spustení návnady sa k nej priblížili hneď tri rôzne druhy rýb, Coryphaenoides armatus, Coryphaenoides mediterraneus a Spectrunculus grandis, ktoré okamžite začali špenát požierať. Z výsledkov tohto pokusu vyplýva, že hlbokomorské živočíchy pravidelne konzumujú aj rastlinnú potravu, ktorá sa na dno dostane z povrchových vrstiev oceánu alebo z pevniny.

Väčšinu tejto rastlinnej potravy tvorí fytoplanktón, ktorý žije pri hladine a po odumretí klesá na morské dno, kde sa z neho stane fytodetrit. Vedci na základe týchto poznatkov predpokladajú, že hlbokomorské živočíchy týmto spôsobom regulujú hodnoty uhlíka, čím sa výrazne podieľajú na jeho kolobehu.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.