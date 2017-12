Prince of Persia: The Forgotten Sands - pieskovisko v Perzii

Jednou z najstarších a i dnes úspešne fungujúcich herných sérií je bez veľkých dohadov Prince of Persia.

5. mar 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Čoskoro sa dostane do kín filmové spracovanie, nad ktorým drží ochrannú (=producentskú) ruku sám Jerry Bruckheimer, chlapík, ktorý na čo siahol, to sa stalo hitom. Hra teda chýbať nemôže. No je to trochu inak, než sa na prvý pohľad môže zdať. Síce sa Princ vzhľadom podobá na Jake Hyllenhaala, hlavného protagonistu filmového Prince of Persia: Sands of Time, avšak hra nemá s filmom nič spoločné. UbiSoft sa tak mierne priživuje na vychádzajúcom hite, na ktorý má vyhradené práva Disney. A ten so svojou interaktívnou divíziou možno niečo vymyslí, no to s dnes predstavovanou hrou nemá nič spoločné.

Nech sa má vec akokoľvek a možno ide len o zhodu náhod, že vydanie hry a filmu je pomerne blízko pri sebe. Hlavné je predsa to, že sa nám vracia Princ. Možno máte tohto urasteného bohatiera v pamäti od dôb, kedy sme zdesene pozerali na niekoľko pixelov nabodnutých na ostňoch pri páde z výšky. Alebo sa preberáte z nepríjemného sna pri zúfalom 3D spracovaní (rok 1999). Viac vám však povie novodobá trilógia (Sands of Time, Warrior Within, The Two Thrones). Práve medzi prvý a druhý diel tejto trilógie je vložený dej Prince of Persia: The Forgotten Sands. Napriek vizuálnej kráse a obľúbenosti posledného Princa z Perzie medzi kritikmi, predajne tento nádherný kúsok nezaujal. Preto sa vrátime k tomu, čo na masy hráčov fungovalo.



Pre nás to znamená jediné: sledovanie princovej transformácie z naivného mladého muža na drsnejší charakter. Ako sa to všetko začalo? V úvode hry sledujeme príjazd Princa k pevnosti staršieho brata, ku ktorému sme boli pozvaní. Je otázne či bohužiaľ alebo chvalabohu: hneď zo začiatku oceníme presne to, čím bude celá hrateľnosť The Forgotten Sands doslova preplnená. Zopár akrobatických kúskov po stenách pevnosti, skokov, zachytení sa – pre Princa ranná rozcvička. Nasledujú súboje: nevyhneme sa pomerne komorným bitkám a na dvojici či trojici pomerne prostých nepriateľských vojakov si nacvičíme základné údery, ktoré je možné skladať do špeciálnych úderov, dostane sa aj na kombá či „finishing moves“, čiže údery, ktorými pošleme nepriateľa definitívne k zemi. Po vzore moderných arkád (God of War III, Dante’s Inferno) sa postavíme aj proti presile. Zabudnite na blokovanie úderov, treba dôsledne voliť formu útočenia, posielať nepriateľov k zemi (omráčiť ich) alebo vyhodiť do vzduchu, kde je predsa len viac priestoru na samostatný atak.

Hádanky budú spojené s možnosťou zastavenia času: jednoducho po stlačení príslušného tlačidla okolitý svet zamrzne a vy dostanete možnosť využívania prírodných živlov. Pri pozastavenom čase nie je veľkým problémom vyšplhať sa po „zmrazenom“ vodopáde na inak neprístupné miesto. Podobne budeme využívať aj ďalšie elementy, čiže vzduch, zem a oheň. Prostredie okolo nás bude prispôsobené tomuto štýlu bádania. Niekedy to značí bočnú uličku, v ktorej nájdete špeciálne predmety, inokedy je to nutný smer pochodu, na to však – na rozdiel slepých uličiek s bonusmi – budeme upozornení. Už minule sme mohli čas pretáčať, táto možnosť nechýba ani teraz a slúži hlavne ako kompenzácia za nepodarené skoky, ktoré si tak budeme môcť vyskúšať pri páde do priepasti ešte raz. Zadarmo to nebude. Každá manipulácia s časom vám zoberie istú časť energie a tú je nutné si dopĺňať zbieraním špeciálnych orbov. Tie nájdete v predmetoch alebo vám ich dobrovoľne dajú zneškodnení nepriatelia.

Prírodu bude využívať aj iným spôsobom. Postupne získava Princ nové schopnosti a úči sa tak špeciálne druhy útokov, kedy si napríklad vyvoláte špeciálny štít, ktorý omráči a odhodí nepriateľov v okolí. Zle neznie ani privolania tornáda. Podobných kúskov zvládne Princ hneď niekoľko, no najprv sa k nim bude nutné prepracovať. Taktiež tým je zaručená rôznorodá hrateľnosť, keďže každý hráč sa bude zameriavať na iný štýl boja a bude tak využívať iné vylepšenia. RPG prvkami to nenazveme, ale rozhodne nás to poteší. Svoje schopnosti využije Princ aj pri súbojoch s väčšími nepriateľmi a bossmi. Zlepšené grafické spracovanie berieme ako samozrejmosť, najviac sa tešíme na vizuálnu stránku pri zamrznutom čase a navyše veríme, že filmová kamera pri súbojoch nebude príliš akčná a mimo efektného snímania scény ponúkne i prehľadnosť.

Samozrejme, Prince of Persia: The Forgotten Sands vyzerá ako o generáciu novšie Sands of Time. Zlepšiť je čo, od prvého dielu sa presypalo mnoho zrniek piesku a napríklad by sme privítali pestrejšie úrovne, lepší, bohatší dizajn úrovní. Bude vadiť, že je to vlastne návrat k niekoľko rokov starej hre? Môžete vraštiť obočím, mykať plecami, pokým to bude po stránke hrateľnosti výborná hra, vadiť to zrejme bude málokomu. Navyše sa konečne dozvieme, ako sa z toho roztomilého Princa stal skúsený hrdlorez. Niekedy koncom mája (veríme, že európsky termín stanovený na 28. mája bude dodržaný) sa dostane Prince of Persia: The Forgotten Sands na všetky dôležité platformy.