Nová Lara Croft v príprave

4. mar 2010 o 16:00 Ján Kordoš

Teda, nie celkom. Novým projektom Crystal Dynamics je Lara Croft and the Guardian of Light. Žiadny Tomb Raider, len Lara Croft. Aby prekvapení nebolo málo, zverejnil Darrell Gallagher z vývojárskeho tímu aj jednu, pomerne zásadnú, informáciu: Pod tajomným názvom nemáme hľadať ďalší diel Tomb Raidera, ale nové dobrodružstvo Lary Croft, ktoré bude dostupné len digitálnou formou. Máme sa tešiť na niečo nové a odlišné od toho, čo očakávame.

Úprimne? Zahodiť značku Tomb Raider len tak do kúta nebolo najlepšie riešenie. A keď si dobre spomíname, aj pred vydaním Tomb Raider: Angel of Darkness sme mali čakať kopec noviniek a vieme ako to napokon dopadlo. Prepadák je slabé slovo. Tak sa nechajme prekvapiť. Nová Lara Croft k nám príde ešte tento rok.

