Nové technické preukazy budú ako kreditky

Dve časti - polykarbonátovú čipovú kartu a klasickú papierovú podobu bude mať od júna tohto roku osvedčenie o evidencii vozidla. Vyplýva to z novely cestného zákona, ktorú dnes schválil parlament.

4. mar 2010 o 7:00 (sita)

Podľa ministerstva vnútra čipové karty zabránia opotrebovávaniu súčasného papierového osvedčenia a zároveň eliminujú trestnú činnosť spojenú s krádežami, kúpou a predajom áut. Vodiči budú povinne nosiť pri sebe čipové karty, klasické papierové osvedčenia o evidencii budú mať doma. Čipové karty budú vydávať policajné útvary a doklad bude platiť desať rokov. Držiteľ si ho nebude musieť vyzdvihnúť osobne, dostane ho poštou na adresu, ktorú si v žiadosti o vydanie určí.

Náklady na nákup techniky spojenej s vydávaním nových technických preukazov dosiahnu 26 miliónov eur a budú hradené z eurofondov.

Novela zavádza aj ďalšie zmeny. K závažným porušeniam pravidiel cestnej premávky sa od júna zaradí aj zastavenie a státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o auto, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené. Pokuty za takéto konanie sa zvýšia. Kým v súčasnosti v riadnom konaní vinník zaplatí do 100 eur, po novom to bude od 60 do 300 eur. V blokovom konaní dnes hrozí sankcia do 60 eur, po zmene to bude do 150 eur. Posúva sa aj vek na udelenie vodičského oprávnenia z 21 na 24 rokov pri skupinách A, D a DE, teda motorky, autobusy alebo prívesy za autobusom.