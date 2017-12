Novela zabráni predaju zbraní cez internet

Inzeráty typu „Predám zbraň“ by už Slováci na internet dávať nemali. Zabráni im v tom vládna novela zákona o zbraniach a strelive, ktorú schválil parlament.

4. mar 2010 o 7:10 (sita)

Právna norma dopĺňa doteraz chýbajúci kategorický zákaz uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je kúpa zbrane alebo streliva. „Dochádza k tomu, aby zbraň bolo možné nakupovať len v kamenných obchodoch, pretože pôvod zbrane, jej označenie a všetky veci súvisiace s nakupovaním zbraní je potrebné overiť na mieste. Procedúra nákupu zbraní je komplikovaná,“ vysvetlil predkladateľ novely minister vnútra Robert Kaliňák a dodal, že „rozvoj nakupovania zbraní cez internet rozhodne nie je vhodné podporovať.“ Minister si predaj zbraní cez internet ani nevie predstaviť.

Právna norma obsahuje aj presnú definíciu pojmu zbraň a stanovuje jej hlavné časti. Okrem toho sa vymedzujú aj funkčné kópie zbrane, teda replika alebo napodobenina zbrane ako aj maketa streliva a rez zbrane.

Zbraňou sa rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele. Za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane. Replikou zbrane sa rozumie funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou. Napodobeninou zbrane je zas podľa textu novely taká funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou.

Zbrane sa v novele rozdeľujú do štyroch kategórií. Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane, všetky sú v texte zákona presne vymenované. V kategórii B sú zbrane, podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. Zbrane kategórie C podliehajú ohlasovacej a evidenčnej povinnosti. V kategórii D sú ostatné zbrane - pri manipulácii s nimi musí držiteľ mať pri sebe iba doklad totožnosti a zbraň nesmie viditeľne nosiť alebo prepravovať. Keďže oblasť zbraní zaznamenala technické inovácie, autori novely do tejto kategórie pridali napríklad pojmy narkotizačná a paintbalová a airsoftová zbraň.