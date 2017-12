Mass Effect 2 - masovo efektný

Viac než mesiac po vydaní kvalitného projektu Mass Effect 2 sa pozrieme na PC verziu. Trochu väčší odstup neuškodí, tesne po vydaní sa nadšením nešetrilo, všetci sme boli ohúrení

3. mar 2010 o 14:45 Ján Kordoš

, výhodné je mierne vychladnúť. Napriek tomu je otázka, či je hra kvalitná a stojí za kúpu, jednoducho zbytočná. Áno, oplatí sa to.

Mass Effect

Hovorí vám niečo svet Mass Effectu? Ten vás buď priťahuje alebo oň nejavíte fanúšikovský záujem a tým pádom je nepodstatné poukazovať na jednotlivé elementy príťažlivosti tohto sci-fi eposu. Musíte byť sci-fi pozitívni, jednoducho mať v krvi Battlestar Galacticu, Star Wars, Star Trek, Firefly, Star Gate, Blade Runnera a mnohé iné dnes známe značky. Nič sa však nevyrovná postupnému odhaľovaniu tohto skvelého vesmíru. Masívneho. A efektného. Najlepšie je začať knižkou, u nás však v tejto podobe vyšiel len prvý diel od scenáristu hry, Drewa Karpyshyna, Zjevení. Predstavenie celého príbehu pomocou knihy je vhodné, pokojne ste ju mohli prelúskať aj popri hraní jednotky. V prvom diely dostanete do rúk kapitána Sheparda, z ktorého sa stane Spectra ako prvý ľudský zástupca. Nasleduje tradičné naháňanie sa za niečím nebezpečným, konkrétne Reapermi, ktorí podľa vývoja v Mass Effect 2 napadnú Citadelu, avšak za pomocou Sheparda nepadne. Dej začína efektnou smrťou hlavného hrdinu. Nie však nadarmo. Shepard je spoločne s troskami jeho lode pochovaný na povrchu neznámej planéty po nečakanom útoku Reaperov. Naháňačka porazenej nepriateľskej armády so svojou posádkou na Normandy sa mu stane osudnou.



Náš hlavný hrdina nie je mŕtvy dlho. Za mŕtveho sa totiž, odhliadnuc od Grim Fandanga, hrá pomerne zle. Po dvoch rokoch sa Shepard prebúdza za zvuku sirén na palube vesmírnej lode zoskupenia Cerberus. Oživovací proces prebehol na výbornú, pri strete so známymi z jednotky si však nič nepamätáte, rozhodujú vaše skutočne nadobudnuté znalosti z predošlého hrania, prípadne po importovaní uloženej pozície z konca Mass Effectu reagujú postavy tak ako sa vyvinula situácia v pôvodnej hre. Tentoraz nehájite farby Aliancie, no zároveň vôbec netušíte, čo skutočne Cerberus chce – a hlavne aké plány má s vami pán Neznámy (Illusive Man). Cerberus je totiž organizácia príliš radikálna: v záujme ľudskej rasy sa neštíti atakovať mimozemšťanov a za svojim cieľom ide i krvavou cestou. Morálne rozhodovanie dostáva neskutočný spád hoci si uvedomíte, že pri rúbaní lesa lietajú triesky, niekedy máte z Cerberusu dojem ako z teroristickej skupiny.

Lenže ľudským kolóniám na okraji to nepomôže. Všetci na planéte zmiznú a nik netuší, čo sa deje. Práve to je vašou úlohou: ochrániť ľudskú rasu, prísť na to, kto za všetkým stojí. Nebude to príliš drahá cena za mier a prosperitu? Najprv musíte nazbierať členov do svojho tímu (znovu si vyberáte k sebe len dvoch kumpánov, ktorí s vami putujú) a následne môžete vyraziť v ústrety pravdy. Odolať príbehu je jednoduché, svet okolo je tak rozmanitý, príťažlivý a zaujímavý, že sa pôvodne obyčajná hra natiahne na mnoho desiatok hodín. Práve táto fascinácia rozsiahlymi možnosťami a odkazmi na kultúrne fenomény vyráža pozornému hráčov dych. Je to úchvatné divadlo, ktoré sledujete bez mrknutia oka, užívate si pútavé scenérie, pustý vesmír a podobne. Musí to vo vás byť, inak ťažko nájdete vnútornú krásu Mass Effectu. Ak vás dostal herný The Dig či Wing Commander. Alebo kopec kníh, napríklad od A.C.Clarkea (Vesmírna Odysea, Ráma...), Simmonsove sci-fi diela, O.S.Card, Frederic Pohl a mnoho ďalších. Pokým vás tieto svety fascinujú, presne viete, čo je to lákavé na Mass Effecte. V opačnom prípade pre vás jednoducho Mass Effect nie je, pokračovanie taktiež nie a nadávať kvôli tomu na kvalitu hry je trochu hlúpe. Nič viac o príbehu sa nedozviete, prezrádzať ho je hriech.

Za hrsť zmien

Oproti jednotke je vidieť snahu poučiť sa z chýb, ktoré hráčov obmedzovali a keďže mínusov v prvom Mass Effecte príliš mnoho nebolo, o to viac vystupovali do popredia. Otravné jazdenie vozidlom po planétach sa úplne stratilo, pohybovať sa budeme po vlastných. Hackovanie je rozdelené medzi dva typy, pričom oba sú na prvý pohľad prirodzené, nijako neobmedzujú hráča a ani po čase nie sú nudné, neotravujú. V prvom prípade musíte nájsť v pohybujúcom sa texte vybrané segmenty a snažíte sa prelomiť firewall. Vyskytuje sa hlavne pri hackovaní nabúraní sa do rôznych systémov. V druhom prípade tu máme časovo obmedzené primitívne pexeso, ktoré slúži na otváranie dverí či inak uzamknutých skrýšach.

V závislosti na príbehu je tentoraz Shepard skutočným kapitánom a môže sa voľne premávať po svojej vesmírnej lodi Normandy, navštevuje rôzne poschodia, zhovára sa so svojou posádkou a celé to má ten správny dojem vesmírneho sci-fi odohrávajúceho sa v ďalekej budúcnosti, kdesi v nekonečnom vesmíre. Vylepšenia zbraní či schopností a vesmírnej lode vykonávate v špecializovaných laboratóriách alebo rozhovormi s postavami – suroviny, ktorými platíte však musíte najprv získať. Nájdete ich na samotných planétach pri skúmaní, plnení úloh, odomykaní boxov, avšak štvoricu hlavných zdrojov nájdete pri skenovaní jednotlivých planét. Nik vás do ničoho nenúti, no vesmírni bardi sa budú radi túlať a zvyšovať svoje zásoby. Neprichádzate do priameho kontaktu s povrchom planéty, ale ju skenujete z jej orbitu. Pomaly prehliadate povrch, pri nájdení jednej zo suroviny vidíte v grafickom prevedení jej zvýšený výskyt (má väčší peak než ostatné), vypustíte na dané miesto sondu a tá vám už pošle priamo na účet určitý počet surovín. Pre niekoho zdĺhavá procedúra, ktorá vás obmedzí pred samotnou akciou, avšak ide o dobrovoľnú činnosť. Ešte raz, nik vás do unikátneho zlepšovania nenúti. Skôr ide o rozširujúci nápad života vo vesmíre ako kapitána obrovského korábu.

Zmenám užívateľského rozhrania pri pozastavení hry sa neoplatí venovať príliš rozsiahlu: uvidíte to, za pár sekúnd si na tento systém zvyknete a začnete ho pri hraní bezproblémovo využívať. Výbornou zmenou je samotný inventár – ako taký neexistuje, pred misiou si vyberiete zbrane a s nimi si musíte vystačiť. Neprehľadný batoh z jednotky je tak preč. Je navyše zbytočné neustále sa v ňom hrabať, postačí vám základný, dostatočne rozmanitý výber: pištoľ, brokovnica, automat, sniperka a jedna z ťažkých zbraní. Nie všetkými je kladne prijatá výmena prehrievania zbraní za klasické zásobníky. Nemáte tak neobmedzené množstvo munície, ale ste limitovaní jej konečným počtom. V princípe však ide o totožný princíp: nedostatkom nábojov takmer nikdy netrpíte, postačí zmeniť zbraň a zbieraním všeobecných zásobníkov munície sa vám doplní do každej zo zbraní. Je teda len na vás či túto voľbu považujete za nejakým spôsobom obmedzujúcu.

Na záver noviniek možno to najdôležitejšie, dôvod mnohých zhrozených hráčov. Mass Effect 2 je stále RPG hrou, avšak výrazne akčnou, inou. Treba sa pozrieť na celý problém komplexnejšie. Pokým považujete za jediné RPG zložky viditeľné získavanie skúseností a rozdeľovanie bodov do mnohých schopností a vlastností, Mass Effect 2 vás neskutočne sklame. Jediné skúsenosti získate po splnení misie, prípadne plnením sekundárnych úloh. Shepard (alebo slečna Shepardová) má šesť základných ciest vylepšenia po štyroch triedach – za prvé zlepšenie dáte jeden bod skúseností, za druhý dva a pod. Levelujete postupne, pomerne pomaličky a možností nemáte mnoho, badať však výrazný posun po aplikovaní nadobudnutých bodov skúsenosti. Ak si zlepšíte jednu z položiek, okamžite to pocítite. Ostatné postavy sú vo vylepšovaní na tom ešte skromnejšie. Samotná akčná zložka reprezentovaná súbojmi je tak obyčajnou third person akciou, pri ktorej je základom skryť sa za prekážku a po vzore Gears of War likvidovať nepriateľa.

Nech to znie akokoľvek podivne, na škodu to nie je. Z jednoduchého dôvodu: samotné hranie tým dostáva nečakaný spád a súboje nie sú monotónne, nezdržujú a dokážu jednoduchým spôsobom podať epické strety s doplnenou atmosférou. To sa podarilo máloktorému RPG: buď to bolo o vašich taktických možnostiach alebo sa hádzalo kockou. Mass Effect 2 ponúka zaujímavý model: musíte si to proste odstrieľať a. Rozhodujúca je vaša presnosť, využívanie špeciálnych schopností a biotiky. Je to zaujímavejší spôsob ako hráča zaujať a držať ho v napätí. Prekvapujúco tu máme na podnose dve odlišné RPG vydané od tých istých vývojárov v priebehu niekoľkých týždňov: Dragon Age: Origins a Mass Effect 2. Ten rozdiel je viditeľný, avšak obe sú to RPG hry, len Mass Effect 2 na to ide trochu inak.

Určite, príbeh je o čosi temnejší a dramatickejší a jadro RPG prvkov je tak ukryté v rozhovoroch a voľbách v nich. Cesta dobra nemusí vždy viesť ku kladnému koncu: niekedy sa rozhodnete dobrácky prijať pomoc, pričom na konci cesty môže dôjsť k usmrteniu dobrovoľníka. Inokedy zas volíte pochabú pomstu – problém je vyriešený, nepriateľ mŕtvy, avšak nemáte bonusové informácie. Tieto voľby sa prirodzene premietli aj do rozhovorov. Počas dialógov sa pravidelne objavujú časovo obmedzené sekundárne voľby: môžete nenápadným pohybom či ráznym rozhodnutím zvrátiť situáciu či výrazne zmeniť smerovanie rozhovoru. Môžete, nemusíte. Dialógy prebiehajú už tradične, filmovo: zvolíte tému rozhovoru a postavy už otvárajú ústa a sypú na vás vetu za vetou. Nie však nudné bláboly, rozhovory sú zaujímavé, nepreskakujete ich. Podľa vášho statusu vzorového hrdinu alebo odpadlíka (paragon vs. renegade) pribúdajú aj možnosti v rozhovoroch a niekedy sa k určitým úlohám nemusíte ani prepracovať, pretože nedisponujete adekvátnou karmou. Najlepšie sú však bohaté možnosti smerovania v rozhovoroch, výberu. Natrafíte tu aj na tradičné vykecávačky, kedy prejdete všetky možnosti rozhovoru, no neustále musíte voliť, čo komu poviete a ako zareagujete. Žijúci svet? Rozhodne, na výber máte more mimopríbehových misií. Zápletkou vraj môžete preletieť za 4 hodiny. Kto by to však robil?

PC verzia

Na podrobnosti herných princípov sa tentoraz nezameriame, dôsledne boli rozobrané v konzolovej recenzii. Tá pre PC sa líši len v niekoľkých aspektoch. Dôležitých: máme tu českú lokalizáciu vo forme titulkov, ktorá slabším angličtinárom výrazne pomôže a ovládanie je takmer dokonale pretransformované pre PC ako hernú platformu. Prvá česká verzia podliehala drvivej kritike hráčov, preklad bol kostrbatý, umelý a niekedy smutne vtipný. Nedávno vydaná oprava (patch 1.01 – na ten sme čakali aj s recenziou) vyšiel len nedávno, zásadné chyby v lokalizácii opravil a taktiež spojazdnil hru na jednoprocesorových systémoch.

Ovládanie je priamo v hraní vynikajúco prispôsobené kombinácii myš + klávesnica, takže pohodlne využijete klávesové skratky a ovládanie hry myšou. Horšie to dopadlo v samotných menu. Síce máte k dispozícii kurzor, nutnosťou ostáva výber ponuky a jej následné otvorenie kliknutím na špeciálne tlačidlo. Taktiež absentuje scrollovanie textu či menu pri viacerých položkách. Pri hackovaní je jedna minihra ovládaná výhradne klávesnicou. To sú však jediné chybičky krásy, všetko ostatné je pohodlne ovládateľné a konzolový pôvod hry vám v žiadnom prípade samotné hranie neznechutí.

Záverečné hodnotenie

Ono tu napokon tie RPG prvky sú, len v mierne inej podobe. Zvyknúť si na tento fakt je zatiaľ pre mnohých hráčov neprekonateľnou bariérou, ktorá im však bráni v komplexnom pohľade na skvelé dobrodružstvo. Grafika je výborná, pohybové animácie si budete vychuntávať pri súbojoch a skrývaní sa za prekážky, dialógy nadabovali skúsení herci (Martin Sheen, Carrie-Anne Moss, Adam Baldwin, Tricia Helfer...), ktorí dokázali dodať virtuálnym charakterom skutočný život. Epická hudba sa ťažko popisuje, v každom momente reaguje na vzniknutú situáciu, nemusí sa ani nič diať a ovalí vás „Blade-Runnerovský“ motív. Aj preto tentoraz vynecháme hodnotenia jednotlivých položiek, dokonca šalamúnsky ignorujeme výsledné hodnotenie. Či si predstavíte na konci deviatku alebo bazírujete s desatinami hore či dole (to ale asi nie), je to jedno. Mass Effect 2 je zážitkom a pre hráčov, ktorí dokážu pochopiť a otvoriť sa tomuto sci-fi dobrodružstvu i kultovým svetom.