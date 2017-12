Vedci našli prapredka písma

Francúzski vedci tvrdia, že objavili najstarší záznam ľudskej komunikácie. Zapísaný je na škrupine pštrosieho vajca.

3. mar 2010 o 13:32 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bol to možno najdôležitejší krok sprevádzajúci vznik moderného človeka. To, čo Homo sapiens definitívne odlíšilo od zvieracej ríše, nebolo používanie nástrojov. Bolo to využívanie reči, najmä symbolov a znakov - vecí, ktoré zastupovali iné veci. Až tento veľký evolučný skok je podľa niektorých vedcov tvorcom moderného človeka.

Tím francúzskych odborníkov z Univerzity v Bordeaux však teraz tvrdí, že našiel najstarší dôkaz o takomto zápise. Svoj objav zverejnil v prestížnom americkom magazíne Proceedings of the National Academy of Science. O náleze informuje aj časopis Science.

Predchodca písma?

Tím pod vedením Pierre-Jeana Texiera už od roku 1999 skúma nálezisko Diepkloof rock asi 180 kilometrov severne od juhoafrického Kapského Mesta. Vedci tam našli dvadsaťpäť úlomkov pštrosích vajec. Škrupiny pokrývali zvláštne súbežné i opakujúce sa nepravidelné línie, niekedy aj so šrafovaním. Rôzne techniky vek škrupín odhadli na 55- až 65-tisíc rokov.

Odborníci sú teraz presvedčení, že línie predstavujú pravdepodobne najstaršieho známeho predchodcu písma. „Línie sú križované v pravom uhle či rôzne zošikma. Opakovaním týchto motívov sa predchodcovia dnešného človeka snažili navzájom dorozumieť," komentoval nálezy pre BBC News Texier. „Možno sa tak snažili vyjadriť svoju individuálnu identitu v skupine".

Na škrupinách sa nachádzajú aj motívy, ktoré časom miznú a objavujú sa iné.

Neboli primitívni

Vedci zdôrazňujú, že podobné „nápisy" na pštrosích vajciach - nádobách používali aj lovci a zberači, ktorí žili v púšti Kalahari. Znaky v ich prípade hovorili o tom, kto tieto nádoby vlastní a na čo slúžia. Práve to môže naznačovať, že aj symboly na náleze francúzskych archeológov mali podobný účel.

O relatívne rozvinutom myslení našich predkov totiž máme dôkazy staré až stotisíc rokov. V izraelskej jaskyni Shkul i v Alžírsku sa našli pozostatky lastúrnych šperkov. V juhoafrickej jaskyni Blombos výskumníci objavili tiež až stotisíc rokov staré primitívne rytiny, ktoré môžu naznačovať prvé abstraktné myslenie.