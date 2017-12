Skupina Slovak Telekom zarobila za rok 145 miliónov eur

Skupina Slovak Telekom vykázala z minuloročného hospodárenia čistý zisk vo výške 145,5 mil. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavovalo jeho nárast o 24,3 %.

2. mar 2010 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Konsolidované výnosy skupiny predstavovali vlani 974,2 mil. eur a medziročne sa tak znížili o 5,3 %. Tento vývoj ovplyvnila podľa predsedu predstavenstva a prezidenta Slovak Telekomu Miroslava Majoroša najmä ekonomická kríza a regulačné opatrenia v segmente mobilných telekomunikačných služieb.

Výnosy z pevných liniek poklesli o 6 % na 448,6 mil. eur, čo však čiastočne vykompenzovali výnosy zo širokopásmových služieb internetu a z poskytovania IT služieb. Výnosy z hlasových služieb zaznamenali medziročný pokles o 11,7 % na 189,2 mil. eur. Okrem nich klesli aj výnosy z poskytovania dátovej komunikácie o 4,2 % na 58,4 mil. eur. Naopak, výnosy z poskytovania širokopásmových a internetových služieb vzrástli o 2,7 % na 93,4 mil. eur. Spoločnosti Zoznam a Zoznam Mobile zaznamenali vlani medziročný pokles výnosov o 28,5 % na 5 mil. eur. Čistý zisk spoločnosti zo segmentu pevnej siete poklesol o 52,7 % na 147,3 mil. eur, čo však ovplyvnila skutočnosť, že dividendy vyplatené z dcérskej spoločnosti T-Mobile Slovensko boli nižšie, ako v predchádzajúcom roku. Investície spoločnosti Slovak Telekom vlani dosiahli 90,6 mil. eur. Tie podľa Majoroša smerovali najmä do zvyšovania pokrytia optickou infraštruktúrou a zriadenia novej satelitnej televíznej služby.

Výnosy spoločnosti T-Mobile Slovensko dosiahli za uplynulý rok 556 mil. eur a oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o približne 6 %. T-Mobile tento pokles odôvodnil najmä pokračujúcou saturáciou mobilného telekomunikačného trhu po období kontinuálneho rastu, ako aj následkami celkovej zmeny všeobecného ekonomického prostredia. Čistý zisk operátora vzrástol o 23 % na 124 mil. eur. Vlani T-Mobile preinvestoval takmer 70 mil. eur, čo je porovnateľná suma s minulým rokom. Investície podľa generálneho riaditeľa T-Mobile Slovensko Milana Vašinu smerovali najmä do rozširovania 3G siete. T-Mobile sa podľa slov jeho šéfa bude i v tomto roku naďalej snažiť udržať výšku investícií do trhu.

K poslednému dňu vlaňajšieho roka evidoval T-Mobile celkovo 2,376 mil. registrovaných SIM kariet. Počet aktívnych SIM kariet, ktorých bolo vlani 2,215 mil., ostal medziročne nezmenený. Fakturovaných zákazníkov medziročne pribudlo o približne 3 % na 1,394 mil. Podľa Vašinu vlani uzatvorilo s T-Mobilom dlhodobú zmluvu takmer 650 tis. zákazníkov. Segment aktívnych predplatených kariet však vykázal približne 4-percentný medziročný pokles na 821 tis. Do aktívnych kariet však T-Mobile zarátal aj 85 tis. SIM kariet v systéme elektronického mýta, ktoré prevádzkuje spoločnosť SkyToll.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., PosAm, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.