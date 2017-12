Budúcnosť série Call of Duty... alebo ako pochovať úspešnú značku?

Koncom minulého roku sme si mohli nahovárať, že niet lepších spojencov ako vývojársky tím Infinity Ward a vydavateľ Activision. Stačí jeden príklad za všetky: Call of Duty: Modern Warfare 2.

3. mar 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Aj napriek minimálnym zmenám v koncepte hry sa tejto akčnej strieľačke nedá uprieť kvalita, avšak pokým je vysoká predajnosť, na originalitu sa nehľadí. Bombastické uvedenie hry neodradilo hráčov ani po zdražení: šéf Activisionu Bobby Kottick pomerne nešetrne k hráčom prezradil, že zvýšia cenu hry, pretože ľudia si ju kúpia i tak. A mnohomiliónové predaje tak zisk len výrazne zvýšili.

Vývojársky tím Infinity Ward napriek finančnému zabezpečeniu a pomerne vysokému luxusu však nenápadne poukazoval na to, že nie všetko je v najlepšom poriadku a vývojárom sa nepáči ako vydavateľ nakladá s ich značkou. Oni ju síce stvorili, práva na ňu ale vlastní vydavateľ, čiže Activision. Začalo to tým, že podľa Activisionu musel byť dodržaný ročný cyklus vydávaných pokračovaní, čo ani veľký tím Infinity Ward pri zachovaní adekvátnej kvality nestíhal.

Nepárne diely tak dostali do rúk tvorcovia z Treyarchu, ktorí – pri všetkej úcte – vytvorili najslabšie diely celej série (tretí a piaty diel) a napríklad ani ich ďalší „veľký“ projekt Quantum of Solace príliš kritikov nenadchol. Predajnosť vďaka známej značke ukazovala opak. V Infinity Ward sa v poslednom čase dostávali na verejnosť mierne rozbroje medzi dvojicou zakladateľov a Bobbym Kottickom. Jason West a Vince Zampella neboli príliš spokojní s kvalitou prvého prídavku pre Modern Warfare 2 a opustili (alebo boli nútení?) Infinity Ward.

Pre túto vývojársku spoločnosť to síce znamená pomerne bolestivú ranu, do vedenia boli dosadení ľudia z Activision Publishing, no príliš mnoho by sa zmeniť nemuselo – pod podmienkou, že tím neopustia ďalší zamestnanci a nepridajú sa k prvým odpadlíkom. To zatiaľ nie je potvrdené, no je isté, že West s Zampellym dlho bez práce neostanú, vytvorili si dostatočne známe meno. Možno sa tak paradoxne zopakuje situácia spred niekoľkých rokoch, kedy zamestnanci z vývojárskeho tímu 2015 po vytvorení Medal of Honor pre EA od vydavateľa odišli ku konkurencii a založili Infinity Ward.

Activision navyše odhalil svoje ďalšie plány so sériou Call of Duty, ktorej budúcnosť je, minimálne čo sa počtu vydaných projektov týka, ružová. Tento rok by sme sa mali dočkať siedmeho dielu od Treyarchu, ktorý sa bude odohrávať vo vietnamskom prostredí a na kvalitu, znovu pri všetkej úcte, nevsádzame.

Infinity Ward bude pracovať na ďalšom pokračovaní, ktoré by malo byť dokončené v roku 2011, pričom v tom istom roku sa objaví aj akčná adventúra z prostredia Call of Duty od Sledgehammer Games (odídenci z Visceral Games / Electronic Arts) a máme sa vraj tešiť aj na ďalší žánrový posun série. Potichu sa hovorí o stratégií, podobne ako napríklad v prípade Halo Wars.

A k tomu sa na ázijské trhy chystá expanzia bezplatného multiplayeru Call of Duty. Activision sa musí snažiť vyťažiť zo značky čo najviac. Za vyše dvomi tretinami príjmov Activisionu totiž stojí trojica úspešných značiek Call of Duty, World of Warcraft a Guitar Hero.

Zdroj: Shacknews, Kotaku