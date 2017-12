Marcové lahôdky z herného sveta

S ďalším novým mesiacom pribúda počet herných titulov, na ktoré je možné sa tešiť a očakávať od nich, že ponúknu dostatočne kvalitnú zábavu.

2. mar 2010 o 17:15 Ján Kordoš

S ďalším novým mesiacom pribúda počet herných titulov, na ktoré je možné tešiť sa a očakávať od nich, že ponúknu dostatočne kvalitnú zábavu. Nie, že by bol tento počiatok roku na hry nepodarený, veď sme sa dočkali hneď niekoľkých veľkých hier, na ktoré budeme spomínať ešte dlhé mesiace, prípadne roky. Len toho bude ešte viac, napriek ohlasom, že tento rok sa v počte vydaných hier začne prejavovať finančná kríza – zrejme si ešte nejaký ten mesiac alebo skôr rok počkáme. Kým sa máme na čo tešiť, tak sa teda tešme. A čo by nám tento mesiac mohlo vykúzliť úsmev na tvári? Keďže je toho hromada, poďme bez ďalšieho zdržovania rovno na to i bez romantickej predohry.

5. marec

Battlefield: Bad Company 2 (PC, Xbox 360, Playstation 3)

Začiatok mesiaca nebýva príliš plodný na poriadne trháky, tentoraz tu máme výnimku. Hneď prvý projekt je totiž, ako vravia naši západní susedia, „kulervoucí“. Na prvý pohľad tu síce máme strieľačku z vlastného pohľadu, ktorá sa dokonca v prípade jednotky usadila len na konzolách, no druhý diel sa dostaví aj na PC a ponúkne okrem takmer plne zničiteľného prostredia hlavne masívnu podporu multiplayeru, na ktorej stavia.

Kampaň v jednotke bola síce nesmierne zábavná, plná skvelých gagov, o tej v pokračovaní netušíme nič, takže nevieme, či budeme znovu ovládať partiu absolútnych looserov. Nechajme sa prekvapiť – ak už pre nič iné, tak sa postupne začína ukazovať, že by mohlo ísť o hru, ktorá nakope zadok Modern Warfare 2 v obľúbenosti MP. A to už stojí za vyskúšanie. Keď vás pohltí deštrukcia prostredia, dáte nám za pravdu.

Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic (PC)

Ponorkový simulátor? To áno, rumunská pobočka UbiSoftu to však už dlhé roky jednoducho vie a štvrté pokračovanie hardcore simulátoru je toho dôkazom. Úzko profilovaná hra pre náročné publikum má dostatok priaznivcov a tentoraz by okrem príjemného grafického spracovania a vynikajúceho reálneho modelu ponúkne čosi, po čom sme dlho túžili: od ovládania ponorky na jednotlivých obrazovkách sa konečne prevtelíme do pozície skutočného kapitána a budeme sa môcť reálne prechádzať po celej ponorke.

Oprava, budeme musieť. Nielenže pri vašom vydávaní rozkazov v priamo prenose je daná činnosť efektívnejšia, môžete pred bojom zvýšiť morálku svojich podriadených a povzbudiť ich. Na všetkých miestach naraz byť nemôžete, preto je možné riadiť stroj z kapitánskeho mostíku alebo ponecháte niektoré činnosti na vašich zástupcoch. Jednoznačne sa tešíme na atmosferický zážitok.

Assassin’s Creed II (PC)

Konzolisti si s Eziom užívajú renesančné Taliansko už nejaký ten piatok a právom považujú Assassin’s Creed za jednu z najlepších hier minulého roku. Konverzia na PC sa objaví v najbližších dňoch, u nás dokonca v lokalizácii vďaka distribútorovi Playman. O čo ide, sa teda dozviete aj z recenzie konzolovej verzie. Dôležité bude to, ako sa UbiSoft vysporiada s grafickým spracovaním a ovládaním. Držíme palce.

8. marec

Posel Smrti II (PC)

Vieme, písali sme o tom pred mesiacom, ale vydania sa žiaľ posunulo kvôli českému dabingu. Čakať sa však oplatí, review verzia už úspešne testujeme a prvé dojmy sú čisto pozitívne: napínavá adventúra v starom štýle je pohladením ubolenej duše adventúristu. Navyše to vyzerá krásne, preklad je vynikajúci, dabing nadpriemerný, hrateľnosť plynulá, nikde sa zbytočne nezasekávate, riešenie problémov logické. Zatiaľ jasná osmička! V deň vydania hry čakajte podrobnú recenziu.

9. marec

Final Fantasy XIII (Xbox 360, Playstation 3)

Japonci sa už hrajú, Američania sa už hrajú a len my na Starom kontinente musíme čakať. Typické japonské RPG v podobe najznámejšej (a zrejme aj čo sa pokračovaní týka aj najrozsiahlejšou) série k nám dostane čoskoro. Síce viacerí nadávajú na lineárny postup a zastarané herné princípy, raz za čas si radi vychutnáme typicky japonskú hru. Minimálne nás čaká epický príbeh s nádhernými animovanými sekvenciami.

12. marec

Yakuza 3 (Playstation 3)

Prvý diel tejto „japonskej Mafie“ sa v Európe objavil v časoch, kedy naši šikmookí priatelia na obrazovke preháňali hrdinu z pokračovania. Dvojka sa u nás oficiálnou cestou ani neobjavila – a západnú premiéru si odbila pred rokom a čosi, ale to sa už Japonci tešili na svoju tretiu Yakuzu pre Playstation 3 – tá je už vonku čosi vyše roka a my stále čakáme. A na čo?

Výpravný príbeh donúti hlavného hrdinu Kazumu, aby sa v ceste za pomstou vrátil ku krvavému násiliu a boju medzi klanmi. Detailne vymodelované štvrte Tokia a Okinawi, obrovské množstvo minihier (biliard, karaoke, golf), reálne aktivity ľudí žijúcich akoby skutočným životom a taktiež napríklad fungovanie reštaurácií, barov a podobne – a samozrejme boje. To všetko nebude v tretej Yakuze chýbať. Orientálne ladený kúsok, ktorý vám ponúkne čosi iné, avšak v doposiaľ nevidenej forme. Čierny a nenápadný kôň tohto mesiaca!

Warhammer 40.000 Dawn of War 2 – Chaos Rising (PC)

Datadisk k úspešnej sci-fi stratégii zo známeho univerza nám neprinesie žiadne veľké zmeny oproti pôvodnému Dawn of War 2, len vylepší to, čo sa nám nie príliš páčilo. Predovšetkým dôjde k zmenám v hlavných cieľoch danej mapy. Konečne by úlohy nemali byť len prostoduchého typu: dôjdi na opačný koniec mapy, kde daj tomu obrovskému panákovi poriadne cez držku. K detskej radosti by nám to úplne stačilo. Prechádzky po nehostinných svetoch s partiou drsných mariňákov zo Space Marines, konkrétne Blood Ravens, sa nám párili a aj tentoraz je hlavnou myšlienkou boj proti obrovskej presile za využívania taktických výhod vašich vojakov.

19. marec

Dragon Age: Origins – Awakening (PC, Xbox 360, Playstation 3)

Ďalší datadisk, tentoraz k nesmierne úspešnému (a kvalitnému, môžete si nadávať koľko len chcete, no ukážte prstom na ďalšie podobne kvalitné skupinové RPG, áno?) RPG od BioWare. Ako sme predpokladali, svet je rozšírený o kraj Amaranthine, v ktorom budeme pátrať po prebúdzajúcom sa zle a temnote. Partičku Šedých strážcov si samozrejme môžete ponechať a pokračovať v putovaní tam, kde ste v Dragon Age: Origins skončili.

God of War 3 (Playstation 3)

Tady poteče kref. A nie za umelohmotný kýblik, s ktorým sa hrajú detičky, tuto, ľaľa, v pieskovisku. Celá séria God of War sa niekomu môže javiť ako stupídna arkáda. Niekomu, kto nehral ani jeden diel a preto vôbec netuší, že na trojku sa má tešiť ako na jednu z najlepších hier tohto roku. Exkluzívny projekt pre Playstation 3 nám znovu predstaví Kratosa, boha vojny, ktorý bude trhať nepriateľov na kusy, riešiť pomerne primitívne logické rébusy a hlavne vás baviť.

Základ neskutočne príťažlivej hrateľnosti je tentoraz okorenené úžasných technickým spracovaním. Možno pomerne jednoduchá zábava, ale aj neskutočné príťažlivá. Ak si pamätáte na časy, kedy nám stačili bojovky, v ktorých behal svalnatý hrdina zľava doprava a strávili sme v jeho prítomnosti hodiny a hodiny, Kratos z God of War je novodobou drogou podobného ranku. Nesúďte predtým, než si hru vyskúšate. A tí, čo skúsili, vám povedia, že nemajú čas, pretože s napätím čakajú na trojku. Čakanie odporúčame skrátiť si čítaním náučnej literatúry ako Asfalt od pána pekelníka Kopřivy či Nočný klub od milovníka strúhadiel a vaničiek s jódom, pána Kulhánka.

Metro 2033 (PC, Xbox 360)

Ukrajinskí vývojári akoby boli zamerané na katastrofické hry. Nemáme im to za zlé, Stalker je podarená séria a Metro 2033 vyzerá ako akčnejšia verzia dnes už zabudnutého Hellgate: London. Predstavte si svet, v ktorom žijete – dobre, hlúposť, veď normálne v ňom žijete, nemusíte si nič predstavovať. Tak teraz popustite uzdu svojej fantázie a predstavte si, že v piatok cestou za zlatým mokom vám na plece zaklope podivne zmutovaná potvorka, ktorú si označíme kódovým názvom Jadrová Katastrofa a taktne vám naznačí, že do sekundy budete mŕtvy.

A stalo sa. Všetci ľudia vyskytujúci sa v tom momente na zemskom povrchu skôr či neskôr vypustili dušu. Čo je drvivá väčšina a prežili len tí v podzemí: napríklad v tuneloch metra, kde sa postupne vytvorili jednotlivé frakcie a snažia sa žiť v rámci možností plnohodnotný život. Vy ste sa v jednom z tunelov narodili a ťahá vás to na povrch. Akcia začína, my si už mädlíme ruky. Viac informácií nájdete v našom preview.

Command & Conquer: Tiberium Twilight (PC)

Záverečný diel série Command & Conquer očakávame s napätím. Nielen preto, že vychádza v rovnaký deň ako konkurenčný Supreme Commander 2, ale má priniesť k tradičným RTS prvkom poriadnu dávku RPG. Získavate skúsenosti vy ako hráč, skúsenosti získavajú aj jednotky, máte mobilné základne a celé to začne tak, že Kane sa spojí s nenávideným GDI! A to už, sakra práca, stojí za to. Nešije Kane len nejakú búdu na svojich nepriateľov? A keby aj, poriadnych RTS je stále málo, takže toto nepremeškajte. Viac informácií nájdete v našom preview.

Supreme Commander 2 (PC, Xbox 360)

Hru sme vám predstavili nedávno v preview, kde sme potichu plakali nad nedostatkom kvalitných RTS – a to sa teraz objavia hneď dve v jeden deň. Pozorný čitateľ behajúci očami po texte bez preskakovania tuší, koľká bije. Keďže už viete, čo vás čaká, nebudeme to príliš dlho naťahovať: tri konečne rozdielne strany, ACU, rozsiahle mapy s neuveriteľným zoomom, vývojové stromy pre technologické vylepšenia a tisícky jednotiek na obrazovke v jeden moment. Mľask.

26. marec

Prison Break: The Conspiracy (PC, Xbox 360, Playstation 3)

Toto bude ohrané, ale nevadí. Možno konečne poriadna herná verzia úspešného – aj keď postupne stále viac priemernejšieho – seriálu. Uvidíme ako táto akčná adventúra kopírujúca dej prvej sezóny z pohľadu inej postavy dopadne. Podobne myslené Lost nepresvedčilo o svojich kvalitách, útek z väzenia by mohol byť zábavnejší.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom (PC)

Osadníkov jednoducho poznať musíte. Budovateľská stratégia síce svoje najlepšie roky už zažila (druhý a tretí diel), no návrat klasiky by nemusel dopadnúť zle. Čaká nás staranie sa o tri základné vetvy hrateľnosti: boj, výstavbu a vývoj technológií. Na rozdiel od iných real-time stratégií tu totiž musíte dbať na dômyselne prepracovaný systém zásobovania a získavania surovín, ktoré následne upravujete na konkrétne polotovary alebo tovary. Síce zdĺhavé, ale roztomilé a hrateľné. Sedmička bude možno pre série šťastným číslom, posledné diely za veľa nestáli a sériu prevalcovalo kvalitnejšie Anno.

Just Cause 2 (PC, Xbox 360, Playstation 3)

Síce nás švédski vývojári nepotešili poslednou informáciou, že Just Cause 2 nepobeží na XP-čkach a musíme tak počítať drobné na Sedmičku, ale čert to vezmi, kvôli tejto akčnej hre sa to oplatí. Prvý diel milujeme, dvojka bude bomba. Obrovská voľnosť nám predvedie akčného hrdinu, ktorý sa snaží nastoliť poriadok v typicky banánovej republike zvrhnutím vodcu (nie, srdce Strednej Európy to nebude) a užíva si neobmedzujúcu slobodu, jazdí na vozidlách, plachtí na jachtách, vozí sa v lietadlách a používa špeciálny hák, s ktorým si užijete kopec zábavy. Alebo dva. Pre viac informácií si nalistujte naše preview.

Odrobinky na záver:

Komu by sa málilo, máme tu zopár maličkostí, ktoré nemusia sadnúť každému, prípadne sa o ne zaujíma až jeden, dvaja ľudia čítajúci túto sekciu.

Rig ‘n’ Roll (PC)

Simulátor kamionistu v budúcnosti. Je to podivná úchylka, ale aj výborné hry. Sadnete do kabíny obrovského ťahaču, otvoríte gigantickú mapu a prevážate tovar, zarábate chechtáky, kupujete výkonnejšie kamióny, najímate si vlastných šoférov a dvíhate malú firmičku na pevné nohy budujúc kolos v oblasti prepravy. Žiadny štrajk nehrozí – teda pokým nám hru znovu neodložia a to už naši ruskí vývojári robia pravidelne druhý rok.

Again (Nintendo DS)

Adventúra v tak trochu inej podobe. Pokým ste hrali vynikajúce Hotel Dusk: Room 215, viete ako má štýlová detektívka pre DS-ko vyzerať. Čosi podobné, rozhodne si to nenechajte prekĺznuť pomedzi prsty.

Dementium 2 (Nintendo DS)

Pokračovanie hororovej akčnej hry v novom engine vás prenesie do bizarných svetov. Po operácii mozgu sa hlavný hrdina preberá v podivnom väzení, odkiaľ sa samozrejme chce čo najskôr dostať. Paralelný svet plný podivností a kreatúr je podľa viacerých hodnotený ako najlepšie vyzerajúca 3D hra na Nintendo DS.

Might & Magic: Clash of Titans (Nintendo DS)

Dnes už zabudnuté fantasy univerzum spojené s jemným sci-fi sa predralo aj na handheld od Nintenda, kde v spojení so známym systémom „spoj-tri-symboly“ prináša úchvatnú hrateľnosť, hoci v nápadnom manga kabátiku.

Lips: Party Classics (Xbox 360)

Chcete si zavrieskať do mikrofónu, pretože vás to v sprche už nebaví a máte doma Xbox miesto Playstationu, kde kraľuje Singstar? Vychádza nové rozšírenie virtuálneho karaoke Lips. Nám ostatným stačí bolesť hlavy zo silvestrovskej chaty, kde „spievali“ všetci ostatní.

Stačí? Nestačí? Musí! V marci sa objaví obrovské množstvo – veríme – kvalitných projektov. A keby sa vám to málilo, vypnite raz za čas tie hučiace stroje, chyťte do ruky knižku alebo živého tvora a vezmite ho na prechádzku niekam von.