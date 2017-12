AKTUALIZOVANÉ 18:38 Šoky z telefónnych účtov z dovolenky sa majú skončiť

Vrátiť sa zo zahraničia a nájsť si v schránke účet na 50-­tisíc eur. Nikto by nechcel zažiť niečo podobné. Podľa Európskej komisie sa to stáva ľuďom, ktorí aj v zahraničí surfujú po internete vo svojich mobiloch. Chce to zaraziť.

2. mar 2010

Písmo: A - | A + 92 0 Agentúrnu správu sme o 18:38 nahradili autorským článkom SME. BRATISLAVA. Ležíte na pláži a surfujete po internete v mobile. Takto sa môže začať príbeh nepríjemného prekvapenia v podobe vysokého účtu od mobilného operátora. Na podobné prekvapenia upozorňuje Európska komisia. Dokonca pre ne našla vlastný názov: Bill shock, čiže šok z účtu. Takýto šok dostal istý Nemec, ktorý si po pobyte vo Francúzsku našiel doma účet na 46­-tisíc eur. Britský študent zasa za mesiac štúdia v zahraničí „nadrobil" vďaka internetu s roamingom 9-­tisícovú faktúru. Európska komisia preto chce, aby operátori klientov varovali, koľko už na internete minuli. V júli vám limit nastavia Od prvého marca musia zákazníkom umožniť, aby si nastavili maximálny limit, ktorý môžu na internet v mobile minúť. Maximálny limit je 50 eur bez DPH, čiže na Slovensku 59,50 vrátane dane. Ak sa účet klienta dostane na 80 percent z limitu, dostane o tom automaticky SMS. Keď sa vyšplhá na sto percent, internet vypovie službu. U našich troch mobilných operátorov si službu môžete aktivovať napríklad cez SMS či na linke operátora. T­-Mobile sa chystá svojich klientov oslovovať z call centra, aby si limit nastavili. Orange zasa zvažuje, či na novinku nezačne upozorňovať v uvítacej SMS pri príchode klienta do inej krajiny. Ak si však limit neaktivujete sami do prvého júla, nastaví vám 59­-eurový strop operátor automaticky. Ceny to vraj stlačí dolu Limit neznamená, že nebudete môcť internet v mobile používať vôbec, ak ho prekročíte. „Kontrolná služba" sa dá deaktivovať - opäť správou alebo telefonátom. „Ochrana pred šokmi z účtov za dátový roaming je užitočný krok smerom k budovaniu spotrebiteľskej dôvery," povedala eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová. Aj keď nejde o žiadnu reguláciu konečných cien, ktoré operátori účtujú zákazníkom, opatrenie by podľa komisie napriek tomu malo priniesť tlak na ceny. Podľa bývalého šéfa Telekomunikačného úradu Branislava Máčaja súčasné európske ceny dátového roamingu nemajú veľa spoločného s reálnymi nákladmi. Opatrenie komisie ich môže znížiť, ak ľudia budú vidieť, koľko ich služby stoja. Zníženie záujmu o dátový roaming by malo firmy motivovať k atraktívnejšej ponuke. Orange ráta s tým, že ceny pôjdu dole. „Preto sa pristúpilo ku kontrole prenosu dát v roamingu," povedal hovorca firmy Peter Tóth. Ceny operátora sa momentálne líšia podľa konkrétneho balíka. Podľa Tótha sa začínajú od 9 centov za megabajt. Jeden megabajt však môže vyjsť aj na 5,88 eura. Na ilustráciu, jedno načítanie www.sme.sk predstavuje v bežnom prehliadači zhruba jeden megabajt. O2 si za jeden megabajt účtuje v únii 2 eurá. T­-Mobile si podľa svojho hovorcu Andreja Garguláka účtuje 26,2 centa za každých 100 kilobajtov, čiže 2,62 za megabajt. To sa týka krajín únie a niekoľkých ďalších.