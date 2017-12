Supreme Commander 2 - strategická rýchlovka

Predstavujeme jednu z najočakávanejších stratégii tohto roku.

1. mar 2010 o 14:30 Ján Kordoš

Frfloši všetkých zemí, spojme sa!

Je to s nami ťažké. Nadávame, že je v zime zima, snívame o teple a v lete zas ohrňujeme nosom nad vysokými teplotami a básnime o zime, kedy je predsa každému hej. Herná paralela sa priam núka: po masívnom úspechu real-time stratégie Command & Conquer sa s pokračovaniami a hlavne ďalšími a ďalšími zástupcami tohto herného žánru priam roztrhlo vrece. Pokým mesačne neboli na trhu minimálne 2-3 nové kúsky, musela nastať niekde v matrixe chyba. Zaplavení morom viac monotónnych ako podarených stratégií v reálnom čase začali hráči nahlas frflať, nadávať a následne prestali v predajniach i siahať po tisícom klone Typickej-Real-Time-Stratégii (postav základňu, vylepši budovy a jednotky, všetko to označ a pošli na nepriateľa, ktorý je v opačnom rohu mapy). A teraz? Dnes musí človek priam prosiť, aby sa niekomu uráčilo nejakú tú RTS-ku vytvoriť.

V poslednom čase teda nemáme príliš po čom siahnuť. Navyše sú hráči ešte príliš upnutí na staršie tituly, ktoré sa im vryli do pamäte. To nám vyšiel napríklad nový Red Alert 3, sama o sebe kvalitná hra, avšak fanúšikom príliš nešmakovala, pretože tá a tá hra spred toľkých a toľkých rokov bola lepšia. Áno, StarCraft je stále fajnová záležitosť, vážení, avšak pozrite sa okolo seba. Koľko noviniek na poli real-time stratégii vidíte? Alebo chcete žiť večne v minulosti?



Chris Taylor with friends

Ešteže tu máme odborníka na slovo vzatého. Chris Taylor je borec, ktorý pamätá časy RTS boomu. Veď sám k nemu prispel a svojim nenápadným dielkom dokonca patril medzi ťahúňov. Na Total Annihilation sa jednoducho nezabúda. A prečo spomíname túto dnes už pomerne archaickú (ale stále nesmierne hrateľnú) vykopávku? Kvôli nudnému a dlhému úvodu? Pre neznalých možno, avšak spojív je viac než dosť. Supreme Commander je totiž duchovným nasledovníkom TA (pokračovanie Kingdoms vo fantasy svete nebudeme počítať, aby to tak pekne nadväzovalo). Pokračovanie nazvané až bravúrne originálne Supreme Commander 2 zas chce vylepšiť chyby svojho predchodcu. Kruh sa nám uzatvára a my nadšene tlieskame. Dôvod? Máme tu ACU, máme tu sci-fi svet a klasické RTS princípy. A zopár noviniek. A bude nás to nesmierne baviť.

Scenár

Príbeh v real-time stratégiách hrá nie príliš dôležitú úlohu a keby sme to mali prirovnať k tímovému postaveniu v hokejovom mužstve, je to ten pán, čo podáva hráčom hokejky. Je tam, má svoje poctivé miesto a je potrebný, ale v konečnom dôsledku na ňom výsledok tímu na ňom nestojí, výsledok sa vybojuje priamo na ľade, v našom prípade na hernej mape. V Supreme Commander 2 máme tri strany. Ľudským UEF (United Earth Federation) sa bude snažiť prekaziť expanzívne plány Cybran Nation (robotická rasa) a dnes sa točí všetko okolo trojky

tri v jednom, do tretice všetko dobre, tá baba má fajn trojky), dostane sa aj na tretiu stranu, Aeon Illuminate. Ilumináti pochádzajú ešte zo starej Zeme, od ktorej sa odtrhli, technologicky napredovali nesmierne rýchlo a teraz sa chcú aj oni biť. Slovami klasika: whatever.

Zápletka sa bude postupne rozvíjať aj v priebehu misií, takže prostredníctvom rozhovorov uvidíme, prečo ten panáčik bojuje proti tomu panáčikovi a následne ho niekto zradí alebo zraní na srdci, takže ide proti vlastným a podobne. Poznáte to a keby išli tieto nehrateľné scény skipnúť, nikoho by to ani nenahnevalo. Hlavné je, že máme dôvod vyrábať stovky jednotiek a všetky ich posielať na nepriateľskú základňu, nie? Prostá zábava a akčná hrateľnosť je obohatená o ultimátnu jednotku na hernej ploche, ktorá vo svojej podstate reprezentuje práve hráča, respektíve hlavného hrdinu kampane: ACU – Armoured Command Unit.

ACU

Podobu s mechom nemá táto špeciálna jednotka náhodnú. Ide o ultimátnu postavu, ktorá je efektívna nielenže v boji, ale môže vziať na svoje plecia výstavbu budov a napríklad veží a keď trpíte nedostatkom surovín, recykluje ju z vrakov jednotiek. Veliteľ nie je len väčšou jednotkou na hernej ploche, ovplyvňuje ostatné jednotky a cieľom väčšiny úrovní je dať päťadvadsať na holú nepriateľskému ACU. Hranie má tak i mierne osobitý náboj, pretože neovládate len anonymné jednotky a posielate ich v kopách na istú smrť. Máte pod palcom i hrdinu bojiska. Inak sú princípy hrania totožné s inými RTS-kami: postav základňu, zabezpeč prístup surovín, vybuduj nepriepustnú obranu, aktívne rozširuj svoje územie na úkor nepriateľa, vylepšuj svoje technológie a následne mu zasaď smrteľný úder. Funguje to a stačí to, pokým viete za aké nitky hrateľnosti máte ťahať.

Tri v jednom

Vezmite si napríklad StarCraft. Prečo je i viac než 10 rokov po vydaní úspešný? Dobre, všetci hrajú multiplayer a v Kórei a iných ázijských štátoch ide takmer o národný šport. To áno, ale prečo to hrajú? Nie kvôli fajn videosekvenciám v kampani a hoci sa tie CD-čka pekne lesknú, hlavný dôvod fanatizmu lesklé vecičky nie sú. Dokonale vyvážené jednotky nútia hráča spoliehať sa na konkrétne prednosti každej z troch rozdielnych strán. Zjednodušene: aj ten najslabší panáčik s flintou mal v StarCrafte svoje miesto. Treba si však úprimne priznať, že Supreme Commander v tomto tak trochu klamal telom a veľké odlišnosti medzi stranami tu neboli. Pozemšťan mal sexi uniformu, Cybrani zas nádherne lesklé a automatizované stroje, funkčne išlo takmer o totožné jednotky. Dalo by sa povedať, že každá z troch strán mierne prevyšovala ostatné v zameraní na konkrétny terén: niekto dominoval na pevnine, iný na vodnej hladine a niekomu to išlo dobre zo vzduchu. Výraznejšie zmeny priniesol a hrateľnosť výrazne upravil až datadisk Forged Alliance, ale z minulosti už konečne vykročme vpred.

Rozdielnosť jednotiek jednotlivých frakcií by mala byť diametrálne odlišnejšia, avšak konečný výsledok bude závisieť aj na vašom spôsobe hrania. V singleplayeri môžete ešte zaháľať a umelú inteligenciu doslova prevalcovať, avšak multiplayer ukáže váš skill. Nielenže ste v niečom lepší, ono je možné sa ešte i zlepšovať. A to je dámy a páni fajn záležitosť. Vynaliezanie nových a lepších jednotiek či technológii totiž neprebieha klasicky. Síce postavíte research factory, avšak ďalej sa postupuje trochu inak. Každé laboratórium generuje určitý počet research bodov za sekundu a keď ich máte určitý počet (vývoj vidíte v progress bare), neozve sa síce žiadny cink, ale na výsledné číslo vývojových bodov narastie o jednotku. A tento bod môžete niekam investovať. Možností je more, vývojové stromy sú rozdelené medzi pozemné, letecké a vodné jednotky, budovy a ACU. Ďalej platí, že lepšie vylepšenie stojí viac vývojových bodov, takže je vhodné sa orientovať na konkrétne jednotky. Bonusy do zdravia, útoku, obrany a postupné odomykanie nových jednotiek vás napokon núti premýšľať aj o tom, či chcete expandovať rýchlejšie vo výskume (postavíte desať laboratórií a hneď to má šmrnc) alebo priamo na hernej ploche, pretože vývoj vás oberá o drahocennú komoditu: čas.

Ale vráťme sa k jednotkám. Pozemské UEF sa spolieha predovšetkým na svoju palebnú silu, ktorá je brutálne efektívna hlavne pri útočení a na vyššej úrovni je napríklad artiléria, ktorá sa tak stáva dôležitým prvkom hrania. Ilumináti nemajú žiadne námorné jednotky, pretože pozemné nemajú žiadny problém zmeniť svoje zamerania. Veľmi dôležitou súčasťou je využívanie teleportácie, pomocou ktorej je presúvanie na väčšie vzdialenosti lahôdkou. A Cyberani sa zas vynikajúco cítia vo vode, ale mechanické stvorenia poľahky vysunú z trupu bojovej lode článkované nohy a hybaj ho proti pešiakom. Jednoduché, ale funkčné rozdiely, ktorých bude samozrejme viac. A potom sú tu experimentálne jednotky, ale o tých až v recenzii. Stačí si povšimnút gigantické jednotky na obrázkoch a sami zistíte, že ešte bude o čom hovoriť.

Bojisko

Hranie samotné týmito tromi jemnými prvkami (ACU, rozdielne jednotky, vývoj) výrazne ovplyvňuje hrateľnosť a robí spôsob samotného hrania ešte viac rozmanitejší. Určiť víťaznú stratégiu je teda nemožné, pretože základnou podmienkou v úspechu sa stane nielen vlastné napredovanie, ale zároveň rýchle reagovanie na vývoj na mape. Ak sa niekto totiž zašíva, príliš neútočí a nesnaží sa expandovať za svoje hranice, treba sa pozrieť, či nekuje nekalé plány. Bojisko, respektíve mapa, sa vám nemusí otvoriť celá hneď na začiatku, no pripravte sa na to, že čas výrazne pokročil a vývojári nemajú problém pripraviť pre hráčov skutočne gigantické mapy. Už to nebude len o tom, že tu je riečka, ktorá rozdeľuje malý plánik na dve časti, tam zas kopček alebo dva a šmytec. Tentoraz je to rozľahlá plocha, ktorú si musíte podmaniť na kľúčových miestach. Zásobovanie jednotkami v odľahlých miestach nebude problémom, len je nutné sa naň zamerať. Napríklad také vystreľovanie pešiakov priamo na miesto činu, rozumej k boju, je úchvatným momentom, ktorý vám výrazne pomôže.

Nutnosťou pri strategickom napredovaní je prehľad na bojisku. Musíte vedieť, čo sa kde deje alebo či sa vôbec niekde niečo deje. Klasické „fog of war“ (Pamätá si vôbec ešte niekto na túto typickú vlastnosť starších RTSiek, na ktorú sa nehorázne nadávalo?) tu síce nenájdete, na mape vidíte značky jednotiek. Polkruhom máme zvýraznené námorné jednotky, za trojuholníkom sa skrýva nebezpečenstvo zo vzduchu a podobne. Riešenie zobrazené primitívnym grafickým symbolom je zmysluplné. Netušíte totiž, čo sa za daným symbolom skrývať až do momentu, kedy k danému nepriateľovi nepriblížite. Je to len prieskumné lietadlo alebo bombardér?

A teraz to najlepšie. Vo svojej podstate vám interface neukáže mapu. Môžete si ju síce zo záložkového menu vyvolať, ale ide o zbytočnosť najzbytočnejšiu. Prečo? Kde je potom prehľadnosť? A tie symboly? A vôbec? Tak ako v prvom Supreme Commander, je aj v pokračovaní možné kamerou sa zniesť do výšin, pri ktorých sa pred vami herná plocha rozprestrie ako mapa. Nevidíte síce detailne vymodelované jednotky, nekocháte sa lesknúcim sa kovovým zadkom (made by Futurama) svojho veliteľa, nesnívate o letnej dovolenke pri pohľade na krásnu vodu, nedávate najavo svoje skryté, pyromanské túžby pri spektakulárnych výbuchoch. Nie, ale všetko vidíte ako na dlani. V jednoduchosti a prehľadnom ovládaní je sila, takže príkazy je možné dávať i „zhora“ a ide to jednoducho, pretože jednotky môžete zgrupovať pár klikmi, vidíte ich presný počet a podobne. No krása, no nádhera.

Dýchaj, môj kremíkový miláčik, dýchaj!

Najväčším problémom (okrem spomínanej slabšej diferenciácie jednotiek) prvého dielu boli premrštené hardvérové nároky na váš stroj. Aj na náš. Aj na toho nafúkaného syna zbohatlíka odvedľa. Ak sme chceli vidieť peknú bitku a zároveň behať kamerou hore, dole a znovu hore, vyžadovalo si to pri tisícke (v MP i tisíckach, čo neskôr mohlo vyústiť do nechceného sledovania diapozitívov) zobrazených jednotiek v jeden moment poriadnu mašinu a i tak to bol výsledok skôr smutný. Tentoraz to tak nebude. Všetko je samozrejme krajšie, efektnejšie, ale engine je omnoho viac optimalizovaný a za tie dva rôčiky a čosi sme predsa len útroby svojich PC riadne prevetrali a vymenili za výkonnejšie. Keď v roku 2007 bolo vhodným mať dvojjadrový procesor, nebola to vhodná doba pre našu peňaženku. Engine je prispôsobený práve pre ne a keď vám v tej bedničke poctivo tlčie srdiečko hneď štyroch jadier, máte síce spotrebu ako prasa, ale zároveň všetko pobeží ako lusk.

Stratégia pre konzolistov?

Toto práve PC hráčov zaujímať nemusí, ale majiteľov zábavných skriniek u nás pribudlo. A prečo neveriť v „nemožné“? Pred masívnejším nástupom herných konzol sa hovorilo o tom, že sa na ne nepodarí nikdy vytvoriť kvalitnú strieľačku z vlastného pohľadu. A vieme ako to dopadlo. Strategické hry sú charakterizované rovnako. Pritom to pokojne ide, ťahové stratégie (keby nejaké vychádzali, všakže) by nepredstavovali veľké riziko pri ovládaní a RTS projektov sa už niekoľko objavilo. Príliš neuspeli, avšak pokrok badať. Jednu jagavú hviezdu tu však máme: Halo Wars, stratégia vytváraná špeciálne pre konzolu Xbox 360 sa vydarila.

Prvý diel Supreme Commander v konzolovej verzii sa príliš nepodaril. Práve preto Chris Taylor prisľúbil úplne odlišný prístup: nepôjde o žiadnu konverziu, ale o hru vytvorenú špeciálne pre Xbox 360. Nebude tak zbytočne orezávaný engine hry, ovládanie nebude pôsobiť neohrabane a nefunkčne. Pre majiteľov PC je to výborná správa: táto verzia je stále vytváraná ako primárna a nebude v žiadnom prípade zbytočne upravovaná kvôli plynulému behu i na menej výkonnom Xboxe.

Záverečný nápor

Supreme Commander tu máme už o niekoľko hodín, európsky termín je naplánovaný na 5. marca. Tuzemský distribútor Cenega uvádza oficiálny dátum vydania 18. marec, o prípadnej lokalizácii nepadlo žiadne slovo. Najlepšie však je, že všetko si to môžete dopredu vyskúšať vďaka nedávno vydanej hrateľnej demoverzii. Tá sa povaľuje na Steame, ktorý bude vyžadovať i plná verzia. Už teraz môžeme skromne poznamenať, že nás s veľkou pravdepodobnosťou čaká jeden z najväčších strategických vrcholov tohto roku.