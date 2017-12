King’s Bounty: Armored Princess - ozbrojená princezna

Iste nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že na túto hru (lepšie povedané samostatný datadisk) čakali mnohí – a nemuseli čakať dlho.

1. mar 2010 o 9:00 Veronika Senková

Autori pôvodnej hry - King’s Bounty: The Legend, datadisk ohlásili v novembri 2008 a už v apríli 2009 sa mohli naši ruskí bratia tešiť z novej hrdinky i príbehu. V ostatných častiach sveta hra vyšla (zrejme kvôli prekladu) o niekoľko mesiacov neskôr, no čakanie je konečne aj za nami, a tak sa poďme pozrieť, čo nám ponúka Ozbrojená princezná.

Ako som už v úvode spomenula, Armored Princess je samostatný datadisk, čo znamená, že sa dá nainštalovať a hrať aj bez pôvodnej hry. Vývojári - spoločnosť Katauri Interactive, tento fakt vždy radostne zdôrazňujú a dodávajú, že z ich pohľadu je hra skôr plnohodnotným nástupcom King’s Bounty: The Legend než len „obyčajným“ datadiskom, no priemerného hráča poteší skôr to, že si Princeznú nainštaluje aj v prípade, ak Legendu už dávno poslal do harddiskového limba.



Ako to teda s datadiskom vyzerá? Po nainštalovaní sa na vás z hlavnej obrazovky záhadne usmieva sporo odetá princezná, ktorá je vlastne (z príbehového hľadiska) naša stará známa. Možno si spomeniete, že aj v predošlej hre figurovala na kráľovskom dvore princezná ešte ako malé dievčatko – no a toto dievčatko vyrástlo a nahradilo hlavného hrdinu z pôvodnej hry – Billa Gilberta. Nespomínam ho náhodou, Bill Gilbert je tak trochu ústrednou postavou aj naďalej, pretože jednou z vašich najdôležitejších úloh bude nájsť ho a priviesť ho späť domov. To však už trochu načierame do príbehu hry, takže v skratke: vaše kráľovstvo čelí doposiaľ najväčšej hrozbe – obrovskej armáde démonov, ktorých kráľ bez pomoci Billa Gilberta nedokáže poraziť. Aby svoju krajinu zachránil, pošle cez magický portál hrdinu, ktorý má Gilberta nájsť a oznámiť mu, čo sa deje v jeho vlasti. Démoni sú však kráľovstvu doslova pred bránami, a tak po odchode hrdinu cez portál mágovia „zamrazia“ čas. Jediný problém je, že tým hrdinom sa vďaka svojej tvrdohlavosti stala práve kráľova dcéra Amelie a jej dobrodružstvo sa tak začína...

Predtým, než prejdeme k novinkám a zmenám, poďme sa pozrieť na to, čo má hráč na výber v úvode hry. V podstate sa toho veľa nezmenilo, hrdina je opäť len jeden (tentoraz vlastne hrdinka), no môže si zvoliť jednu z troch špecializácií. Buď sa stane bojovníkom, paladinom alebo mágom. Povolania teda ostali rovnaké a tiež to, čo ovplyvňujú: bojovník dostáva najviac „might“ rún, ktoré investuje do bojových schopností, mág dostáva najviac „magic“ rún, ktoré investuje do magických schopností a paladin (klasicky niečo medzi bojovníkom a mágom) používa na zdokonalenie sa „mind“ runy. Spolu s povolaním sa mierne zmení aj Ameliin výzor, takže pozor – kto absolútne trvá na tom, že bude hrať za blondínku, mal by jej vybrať paladinskú špecializáciu. Odhliadnuc od povolania však hráč nemá v úvode žiadne dilemy. Čaká ho už len výber obtiažnosti (od easy až po impossible, pričom na ľahkej obtiažnosti majú nepriatelia silu len 30%, zatiaľčo na impossible obtiažnosti až 170%). Posledná voliteľná vec je vzhľad vášho emblému, alebo erbu a hor sa do Ameliinej kože!

Keďže sme si už príbeh ako-tak načrtli, môžeme prejsť k tomu, čo je nové. Nuž, nový je celý svet! Po vstupe do magického portálu vás to totiž „vypľuje“ niekde uprostred ostrova Debir a nebude to veru jediný ostrov na ktorý natrafíte. Naopak, celý svet sa tu skladá z väčších či menších ostrovov, ktoré si podľa ľubovôle môžete preskúmavať krížom-krážom. Ostrovy sú pekne odlíšené nielen prírodou a questami, ale aj bytosťami, ktoré ich obývajú. Nájdete tu teda klasický „fantasy“ ostrov plný zelene a domčekov, ale aj surreálny ostrov elfov, či ponurý a temný ostrov nemŕtvych. Medzi novinky patrí aj rasa jašterov tzv. „lizardmenov“, ktorí tiež dostali do opatery jeden z ostrovov.

Avšak najväčšej zmeny sa dočkala vaša pomoc a často záchrana v súbojoch – skrinka hnevu (chest of rage). Tú už v hre nenájdete, nahradil ju Ameliin malý dráčik, ktorého dostanete v úvode hry a máte teda dosť času na budovanie jeho schopností. Výber dráčika je len na vás, čaká vás niekoľko farebných variácií z ktorých každá značí iné „prednosti“ okrídleného špunta – napríklad zelený má +1 k inteligencii, červený +5 k hnevu a ružový +5 k mane. Nech už si však vyberiete ktoréhokoľvek, myslite naňho! Používajte ho v bojoch popri mágii čo najčastejšie, pretože podľa miery jeho zapojenia sa do bojov rastú aj jeho schopnosti. Čím častejšie sa teda bude prejavovať, tým bude silnejší a verte mi, na vyšších leveloch už veru dokáže poriadne ublížiť. Inak je to však to najrozkošnejšie stvorenie, aké v hre nájdete. Ak sa práve nesnaží pomôcť vám v boji, potom sleduje motýliky, spinká na ulite zo slimáčika alebo papá jabĺčka. Jednoducho dráčatko na pohľadanie.

Pri bojoch však ešte chvíľu ostaneme, nakoniec tvoria podstatnú zložku hry. Súboje sú aj naďalej ťahové, stratégiám sa teda medze nekladú. Spestria vám ich silné artefakty (nemusia len pomáhať, niektoré z nich, a často sú to tie najsilnejšie, treba každú chvíľu krotiť!), poklady na bojisku (kto sa k nim dostane prvý?) aj špeciálne sochy či totemy pridávajúce bonusy (alebo zranenia) jednej či druhej strane. Keď sa po určitom čase prebojujete cez dostatočný počet nepriateľov, neminie vás jeden z „veľkých“ bossov. Fantáziou sa tu veru nešetrilo, a tak sa pobijete s obrovskou žabou, parným robotom či príšerkou Gremlionom. Väčšinou však vaším súperom bude zvieracie obyvateľstvo daného ostrova, zriedkavejšie natrafíte aj na hrdinu s vlastnou armádou. A práve zabitie takéhoto hrdinu (antagonistu?) je náplňou veľkej časti vašich questov.

Aby sme však autorom nekrivdili, musíme sa pristaviť aj pri tých originálnejších úlohách, napríklad udobrenie rozhádaného manželského páru barbarov, či preskúmanie halucinogénnych účinkov novoobjaveného druhu rýb. A čo je absolútne najkrajšie – systém odmien za splnené questy sa dočkal toľko vytúženej zmeny, po splnení questu sa už nemusíte pachtiť cez celý kontinent za zadávateľom úlohy, aby ste si vyzdvihli odmenu. Na túto nepríjemnosť som upozorňovala aj v recenzii na pôvodnú King’s Bounty: The Legend a zdá sa, že sa nad nami vývojári konečne zľutovali. Teraz stačí, aby ste úlohu dostali a po jej splnení sa vám odmena automaticky priráta k peniažkom či statusom. Odpadá teda únavné a zdĺhavé hľadanie chatrče (ktorejže?) v bažine (kde presne?).

A čo ešte? Nuž, princezná je ozbrojená nielen zbraňami a armádou, ale aj šiestym zmyslom, ktorým dokáže vycítiť poklady skryté pod zemou, no zdá sa, že jej najväčšou zbraňou je aj tak šarm, ktorým si získava oddaných partnerov. Z princezninej strany síce nejde o žiadnu lásku, aspoň nie vo forme akú sme videli v predošlej hre, no aj tak ide o zaujímavé spestrenie. Nakoniec, prečo nepoužiť zamilovaného rytiera ako nosiča artefaktov? Tie sa hodia najmä pri nekonečných potulkách baňami či kobkami, aj tu nás však čaká jedna malá zmena – akonáhle vstúpite do podzemia, princezná zosadne z koňa a ďalej už peškuje. Rozhodne to vyzerá realistickejšie, ako koník v jaskyniach. No a potom je tu ešte plavba po mori. Tej si užijete do sýtosti, veď nový svet je prevažne vodný, a preto nám to zdĺhavé cestovanie z ostrova na ostrov vývojári uľahčili tlačítkom „distant travel“. Ním sa aj z najvzdialenejšieho ostrova za okamih dostanete na opačný koniec sveta, veď načo tráviť čas nudným pohybom po modrej ploche? Výborný krok smerom k zábavnosti a zrýchleniu hry.

Čo teda povedať na záver? Grafika sa nezmenila (ostala rovnako pôvabná), hudba a zvuky sa nezmenili (ostali rovnako výborné), ostáva teda len otázka, či sme sa zmenili my, hráči. Ak nie, potom všetci, ktorí dali šancu Legende jednoducho musia dať šancu aj Princeznej. Aspoň kvôli drakovi!