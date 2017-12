UbiSoft nedodržal sľub. Chceš hrať hru, musíš byť online

18. feb 2010 o 8:15 Ján Kordoš

Nielenže grafické spracovanie nebude dosahovať kvality hodnej platformy osobných počítačov a bude podporovať iba DirectX 9, ale prednedávnom predstavená digitálna ochrana UbiSoftu bude robiť hráčom obrovské problémy. Viac informácií o nej nájdete v našom predstavení, ktoré tým pádom pripomína skôr zoznam predvolebných sľubov.

Rozhodne ale sklamalo porušenie jedného z najdôležitejších bodov zoznamu: internetové pripojenie k registrácii bude potrebné, na čom nevidíme nič zlé, avšak pri strate spojenia nemalo dochádzať k vypnutiu hry. Novinárska verzia Assassin’s Creed 2 to však nepotvrdzuje a po strate internetového pripojenia si mohli redaktori britského PC Gameru maximálne tak uložiť pozíciu. Hra sa následne vypla a odmietala znovu spustiť až do momentu, kedy nebolo obnovené internetové pripojenie!

Znamená to, že pre hranie hier bude nutné byť neustále online? Ak by sa to potvrdilo i pri bežne predávaných verziách hry, znamenalo by to pre UbiSoft obrovské mínus. A pre hráčov nepekný úder pod pás.

Zdroj: PC Gamer, Kotaku