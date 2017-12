TÚ určil povinnosti desiatim operátorom

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) na základe analýzy veľkoobchodného trhu ukončovania volaní v pevných sieťach navrhol určiť povinnosti desiatim významným operátorom.

Za významných operátorov pritom úrad určil spoločnosti Slovak Telekom, Antik computers&communications, Dial Telecom, GTS Slovakia, Orange Slovensko, Slovanet, Swan, Trnavatel, UPC Broadband Slovakia a ŽSR-ŽT. Týmto významným podnikom navrhol telekomunikačný úrad určiť povinnosti transparentnosti a nediskriminácie prístupu a zároveň povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom.

Telekomunikačný regulátor tiež navrhol spoločnosti Slovak Telekom určiť povinnosti vedenia oddelenej evidencie, nákladovej orientácie a cenovej regulácie. Zvyšným operátorom navrhol úrad určiť povinnosť, aby cena za ukončenie volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti neprekročila cenu za ukončenie volania, ktorá bude určená Slovak Telekomu. Podľa úradu sú všetky navrhované povinnosti efektívne, primerané účelu a princípom regulácie. Zároveň majú slúžiť na podporu vnútorného trhu a podporiť záujmy koncových užívateľov.

Ako ďalej vyplýva z analýzy predmetného trhu vykonanej telekomunikačným regulátorom, uložením povinnosti transparentnosti zabezpečil úrad zverejnenie informácií z jednotlivých zmlúv o prepojení ako aj včasné zverejnenie akéhokoľvek návrhu na zmenu zmluvných podmienok. Na základe určenej povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom sú podniky povinné viesť rokovania s inými podnikmi žiadajúcimi o prepojenie siete, umožniť im spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a časti vedení a prepojiť siete, alebo sieťové prostriedky. Slovak Telekom musí viesť oddelenú evidenciu tak, aby poskytovala úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby ukončovania volania. Povinnosť nákladovej orientácie pre Slovak Telekom zaväzuje firmu stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien.

Zmluvy o prepojení sietí medzi spoločnosťou Slovak Telekom a ostatnými alternatívnymi operátormi boli uzatvárané postupne. Následne po prepojení siete so Slovak Telekomom začali uzatvárať aj ostatní operátori zmluvy vzájomne medzi sebou. Podiel Slovak Telekomu na celkovom objeme ukončených volaní sa postupne znižoval a na konci roku 2009 tvoril 85 %. Podiel alternatívnych operátorov postupne rástol a to aj preto, že postupne viac podnikov malo vlastných zákazníkov, u ktorých boli ukončované volania z ostatných sietí. Významnejšie podiely na ukončených volaniach ku koncu roka 2009 v sieti alternatívnych operátorov dosahovali podľa zverejnenej analýzy spoločnosti GTS Slovakia, a.s., UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a Dial Telecom, a.s.