Herné klasiky ako Phantasmagoria, Caesar 3, Gabriel Knight... za pár drobných

16. feb 2010 o 15:40 Ján Kordoš

Posledné tri týždne sme sa mohli radovať z overených hier Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Gabriel Knight: Sins of the Fathers, Vampire: The Masquerade – Redemption, Space Quest 4 + 5 + 6 alebo hororovej Phantasmagorie. K nim tento týždeň pribudla zaujímavá dvojica.

Stratégov istotne poteší Caesar 3 a pamätníci si istotne spomenú aj na zabudnuté šoférovanie americkej klasiky v skvostnom období 70. rokov. Interstate '76: Arsenal zaujme minimálne soundtrackom – k dispozícii bude hra až vo štvrtok. Neinformovali sme vás každý týždeň o novom prídele, tentoraz sa však vzhľadom na prítomnosť väčšieho množstva výborných, pre niekoho možno neprávom zabudnutých hier, nedá ostať potichu. Cena je viac než priaznivá, od 5.99 do 9.99 $.

Zdroj: GOG