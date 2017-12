Séria Gran Turismo prekonala hranicu 55 miliónov predaných hier

10. feb 2010 o 12:20 Ján Kordoš

Najúspešnejším v celej histórii je zatiaľ tretí diel Gran Turismo 3 A-Spec, ktorého sa predalo takmer 15 miliónov kusov. Mnohí s napätím očakávajú plnohodnotný piaty diel, ktorý je vo vývoji už niekoľko rokov a zatiaľ sme sa dočkali len orezanej Prologue verzie.

Je pravdepodobné, že pri tohtoročnom vydaní by sa séria pohodlne dostala cez šesťdesiat miliónovú hranicu. Sú to obdivuhodné čísla, ak vezmeme do úvahy, že Gran Turismo vychádza výhradne pre Playstation platformy. Konkurenčná Forza MotorSport 3 pre Xbox 360 sa v týchto dňoch dostala cez dvojmiliónovú hranicu predajnosti (takže si sami spravíte obrázok o úspechoch jednotlivých sérií). Vývojársky tím Turn 10 sa preto rozhodol spoločne s Microsoftom tento míľnik osláviť. Dvojicou tratí na Nurburgringu – ako stiahnuteľný obsahom... plateným.



Predajnosť jednotlivých dielov série Gran Turismo. Výsledné číslo je v tisíckach predaných kusov.

Zdroj: Kotaku