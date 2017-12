Minister Macejko slávnostne otvoril výstavu Cofax 2002

Bratislava 23. apríla (TASR) - Od dnešného dňa si môžu návštevníci prezrieť najnovšie trendy v oblasti informačných technológií a telekomunikácií na ...

23. apr 2002 o 14:27 © TASR 2002

Bratislava 23. apríla (TASR) - Od dnešného dňa si môžu návštevníci prezrieť najnovšie trendy v oblasti informačných technológií a telekomunikácií na výstave Cofax 2002, ktorú v bratislavskej Inchebe slávnostne otvoril minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko. Záštitu nad výstavou prevzali i predseda vlády Mikuláš Dzurinda, minister hospodárstva Ľubomír Harach a predseda SOPK Peter Mihók.

Cofax je vnímaný nielen medzi organizátormi a vystavovateľmi ako úspešná výstavnícka akcia, ale svojím stále novým obsahom je atraktívny a zaujímavý rovnako pre IT odborníkov ako aj pre širokú verejnosť, uviedol J. Macejko. Žijeme v ére multimediálneho internetu, videokonferencií a stretnutí IT komunity. Preto je podľa J. Macejka správne, že aj Slovensko je už pomerne dobre prepojené verejnými či privátnymi dátovými sieťami a čo sa týka inštitúcií (školy, podniky, banky), tie taktiež pokročili v budovaní základnej infraštruktúry.

"Prestíž a kvalitu výstavy určujú predovšetkým kvalitní vystavovatelia a my sme radi, že sa k nám po určitej prestávke vrátili viaceré významné IT firmy," povedal riaditeľ výstavy Cofax Matej Habodász.

Tohtoročná výstava bude prebiehať do 26. apríla 2002. Na celkovej ploche 6300 metrov štvorcových sa bude prezentovať 120 vystavovateľov. Pre návštevníkov je ako novinka predstavený Technologický pavilón, ktorý na jednom mieste sústreďuje produkty mobilnej komunikácie i informačného priemyslu. Prebehne taktiež súťaž pre stredoškolákov Programujem s Cofaxom, v súťaži Počítadlo 2002 bude udelená cena za mieru prínosu a inovatívnosti a počas IT galavečera bude vyhlásená IT osobnosť a IT firma roka 2002. V rámci sprievodných akcií bude prebiehať 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Cofax-Telekomunikácie 2002, zameraný najmä na rozvoj informačnej spoločnosti.