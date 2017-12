Filozofiu zbavil prázdnych fráz

2. feb 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Počas života stihol skoro všetko. Písal aj sa angažoval za svetový mier, získal Nobelovu cenu, hneval verejnosť, obhajoval práva žien aj sedel vo väzení. Gróf Bertrand Russell si pritom mohol pohodlne užívať rodinný majetok. Filozofia 20. storočia by však prišla o jedného z najdôležitejších ľudí. Často prázdne rozprávanie predchádzajúcich generácií sa totiž aj jeho zásluhou zmenilo na prísne logicky vystavanú disciplínu. Russell zomrel pred štyridsiatimi rokmi.



Bertrand Russell

Narodil sa 18. mája 1872. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy analytickej filozofie 20. storočia. V roku 1950 získal Nobelovu cenu za literatúru. Zomrel 2. februára 1970.

„Bola to jedna z najväčších udalostí môjho života, očarujúca, rovnako ako prvá láska,“ spomínal raz Bertrand Russell na svoje prvé stretnutie s bibliou antickej „matematiky“. Tým dielom boli Euklidove Základy a malý Bertrand mal vtedy jedenásť rokov. Objavil nielen svet geometrie, ale aj svet, kde prísne platí logika, jej zákonitosti a kde výroky vyplývajú z predpokladov. Zrejme niekde tu môžeme hľadať príčinu tvrdení budúceho filozofa.

Filozofia je vedou

Matematika je zvláštna disciplína. Byť jej pionierom je čosi, ako stať sa na chvíľu Krištofom Kolumbom. Znovuobjavíte len to, čo je v nej už akosi dané, čo vyplýva z predpokladov: základných zákonov, tvrdení a prípustných operácií, ktoré stoja na počiatku akéhokoľvek matematického systému. Lenže tak trochu je aj vedou - jej tvrdenia sa dajú overiť či vyvrátiť, aj keď len ňou samou.

Takto chcel Bertrand Russell vystavať aj filozofiu. Mala sa stať vedou, preto pre ňu mali platiť rovnaké pravidlá: výroky filozofov musia byť presné, jednoduché, logicky konzistentné a overiteľné. Ak však takto pristúpite k filozofii, okresáte ju. „Veľké otázky ľudstva“ v nej zrazu nemajú čo robiť, stratia svoje opodstatnenie. U Russella sa tak filozofia zredukovala na logiku vedy. Najskôr však bolo potrebné túto „vedu“ pochopiť.

Od matematiky k filozofii

Russell tak ako filozof vlastne začal matematikou. Spolu s Whiteheadom vytvoril trojzväzkovú knihu Principia mathematica, akési základy modernej matematiky. Na začiatku 20. storočia sa totiž matematika ocitla v kríze: prakticky fungovala už tisícročia, no máloktorý matematik sa zaoberal otázkami „čo je“ a „prečo“ tak vlastne postupuje.

Matematikov podobné otázky nezaujímali a knihy Gottloba Fregeho nečítal skoro nik.

Zmeniť sa to rozhodol Russell. „Matematika je miesto pokoja, bez ktorého by som nevedel žiť,“ povedal vraj v tom čase. Wilhelm Weischedel však píše, že Russell až taký nadšený nebol, dokonca pomýšľal aj na samovraždu.

Matematika však poslúžila ako odrazový bod k budúcej reforme filozofie. Russell totiž tvrdil, že môže byť prepísaná do jazyka logiky. Rovnako ako akékoľvek precízne uvažovanie, ak je „správne“.

Reformovať však preto potrebovala aj logika, napríklad antická už nezodpovedala novým požiadavkám. Russell preto vytvoril akýsi znakový systém, do ktorého možno naše tvrdenia prepísať a potom s nimi pracovať podobne ako v matematike. Zároveň tak ľahšie zistíme, či netvrdíme nezmysly. Aj preto Russell tvrdil, že „filozofiou, tak ako jej ja rozumiem, je zásadne logická analýza“.

Isté poznanie

Ak už však máme logikou ošetrené tvrdenia, ešte nevieme, či môžu byť pravdivé. Zistíme to jedine tak, že ich porovnáme so svetom, ktorý nás obklopuje. Russell si však uvedomil, že to nemusí byť vôbec jednoduché. Napokon filozofi už dávno pred Descartom spochybňovali ľudské zmysly: vraj nás môžu oklamať a niekedy to ani nezistíme. Russell si tak položil starú filozofickú otázku: „Je na tomto svete nejaké poznanie, ktoré je také neotrasiteľne isté, že nejaký rozumný človek o ňom nemôže pochybovať?“

Veril, že áno. Vraj sa môžeme dostať až k atomárnym faktom, tomu, čo vidíme alebo cítime. A tie vieme vyjadriť v logicky správne utvorených tvrdeniach – atomárnych výrokoch. Ďalšie výroky z nich stvorené tak môžeme overovať či vyvrátiť, a teda spoznávať svet, hovoriť o ňom a premýšľať.

Radšej mlčať

Russell takto zbavil filozofiu nánosov metafyziky. Nebol však v 20. storočí jediným, kto odmietol filozofické rozprávanie o ničom.

Že svet nemôžeme pomocou akýchsi fráz o „súcne“ spoznať, tvrdili aj viacerí. On však bol tým, kto nasmeroval Ludwiga Wittgensteina i ďalších, ktorí v ich diele pokračovali. Aj vďaka Russellovi sa hovorí v minulom storočí o „lingvistickom“ obrate - staré problémy filozofie sa ich lepším pochopením zmenili na obyčajné problémy jazyka.

Niekde v práci Bertranda Russella tak možno hľadať podklad k slávnemu Wittgensteinovmu tvrdeniu, že „o čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať“.