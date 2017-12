Porovnanie skutočnej jazdy s virtuálnou v Gran Turismo 5

21. jan 2010 o 13:00 Ján Kordoš

Minulý rok sa na trhu objavil menšia verzia piateho dielu, vynikajúce predjedlo Gran Turismo 5: Prologue. Skvelé grafické spracovanie dopĺňalo mnoho vozidiel a výborný jazdný model. Sklamaní sme však boli z počtu tratí a absencie modelu poškodenia. To by sa malo zmeniť práve s príchodom skutočného piateho Gran Turisma. Už nech je to tu!

