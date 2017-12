USA sa budú sťažovať na čínske útoky na Google

Ministerstvo zahraničných vecí USA sa chystá podať oficiálnu sťažnosť čínskym predstaviteľom za útok na e-mailovú službu spoločnosti Google v Číne.

21. jan 2010 o 11:40 TASR

PEKING. Spor medzi Čínou a spoločnosťou Google by nemal byť v "prehnanej miere interpretovaný" a dávaný do súvislosti so vzťahmi medzi Čínou a USA. Vyhlásil to dnes námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Che Ja-fej, ktorého citovala agentúra Sinchua.

USA budú požadovať od Číny vysvetlenie, ako k spomínaným počítačovým útokom došlo a čo s týmto problémom mieni vláda v Pekingu urobiť.

Google je najpoužívanejší vyhľadávač na svete. Postihla ho z Číny vychádzajúca séria počítačových útokov proti aktivistom za ľudské práva po celom svete, ktorí využívajú službu Gmail.

Podľa Google sa terčom útokov neznámych páchateľov sídliacich v Číne stalo aj približne 20 ďalších firiem. Hovorkyňa spoločnosti uviedla, že útok sa stále vyšetruje. Odmietla sa vyjadriť k podozreniam, že do neho boli zapletené čínske úrady.