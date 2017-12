Slovenské štúdio Sketch Games pracuje na hre pre iPhone

19. jan 2010 o 13:00 PR, Ján Kordoš

Lokácie hry sa odohrávajú v rôznych prírodných prostrediach Afriky. Hra vás tak prevedie horami, dažďovým lesom, púšťami, savanou atď., vďaka čomu sa stretnete aj so zvieratami, ktoré v týchto prostrediach žijú.

Cieľom hry je nahrať čo najvyššie skóre a dostať sa do čo najvyššieho levelu. Hodnotenie následne môžete „zavesiť“ na web do top 50 tabuľky, vďaka čomu sa môžete porovnávať s hráčmi z celého sveta.

Hra je na vysokej audiovizuálnej úrovni, čomu nasvedčujú aj animácie zvierat, prostredia, ale taktiež aj ozvučenie a hudba. Okrem samotnej hry si môžete prečítať aj encyklopédiu, v ktorej nájdete informácie o všetkých zvieratách v hre, prostrediach a africkom kontinente. Encyklopédia je doplnená nádhernými ručne kreslenými obrázkami zvierat a prostredí. Virtuálne safari a skvelá zábava Vás čaká v Animal Ark – Afrika.

Zdá sa, že menšie vývojárske tímy by sa na Slovensku mohli uchytiť s podobnými casual projektmi pre nenáročných hráčov. Slovenskej hernej scéne by mohlo pomôcť založenie externého štúdia veľkej spoločnosti, no centralizácia vývoja a zvýšené náklady na satelitné vývojárske tímy túto myšlienku príliš nepodporujú. Viac o projekte Animal Ark - Afrika sa dozviete na domovskej stránke vývojárskeho štúdia.

Zdroj:PR