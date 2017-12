Google chce poraziť Apple. S mobilom

Google predstavil prvý zo série telefónov, ktoré bude predávať na svojom webe. Má šancu pri iPhone?

7. jan 2010 o 21:30 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Technicky najvybavenejší mobil súčasnosti. Tak hodnotia analytici nový mobil z dielne internetového vyhľadávača Google a HTC. Bude Nexus One, prvý zo série takzvaných Superphones, stačiť na iPhone?

Hardvérovo je na tom lepšie: Nexus One má oproti iPhonu väčšie rozlíšenie displeja, silnejší procesor, či podporu spustenia viacerých aplikácií naraz. Daniel Sieberg, technologický reportér CBSNews, vidí ako výhodu aj jeho päťmegapixelový fotoaparát. „iPhone má len tri megamixely, ľuďom to dosť prekážalo,“ tvrdí. Výhodou je podľa neho aj ďalší mikrofón, ktorý počas telefonovania pomáha redukovať hluk z okolia a priame prepojenie na Google aplikácie.

Na druhej strane vidí veľkú nevýhodu Google v tom, že nemá za sebou nič podobné iTunesu – populárnemu internetovému obchodu s hudbou, menej dokonalý spôsob písania a tiež vyššiu cenu v prípade, že sa zákazníci rozhodnú pre iného operátora, ako je T–Mobile.

Analytici si pri porovnávaní rivalov všímajú spôsob, akým sú vyvíjané – kým iPhone uzavreto, Google sa snaží osloviť množstvo výrobcov a ponúka aj kompletné zdrojové kódy. „Apple ponúka kompletné, ale úplne zatvorené riešenie, Google sa snaží o univerzálnosť,“ vraví Henry Blodget, analytik Business Insider. Rozdielna je aj politika: iPhone možno kupovať len s konkrétnym operátorom, Nexus One dostanete aj odblokovaný.

Google experimentuje s predajom cez internet. To, spolu s jeho postavením na internete, mu dáva podľa Nicka Biltona z New York Times veľkú výhodu: „Nexus One je vystavený na najlepšej poličke v najlepšom obchode na svete, žiaden iný mobil v histórii sa nepredával na takom dobrom mieste: priamo v strede stránky Google.com.“