Google už predáva aj vlastný mobil. Cez web za 550 dolárov

Gigant vyhľadávania sa zamiešal medzi výrobcov mobilov. Uviedol prvý telefón, chce vyrábať ďalšie.

7. jan 2010 o 0:00 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Internetový gigant Google ešte nikdy nebol na väčšom výlete mimo svojho primárneho biznisu, teda predaja reklamy. Odvčera predáva aj mobily. Bez zmlúv s operátormi a cez web. Mobilný supertelefón Nexus One je skutočnosťou, Google ho vyrobil s firmou HTC.

Prvý z radu supertelefónov

Je tenký ako ceruzka a ťažký ako vreckový nožík. Má jednogigahertzový procesor, pri vysokom kontraste displeja ponúka rozlíšenie 480 x 800 pixelov. Vo vybavení má fotoaparát a videokameru, tá nahrá video jedným kliknutím na YouTube.com. Nechýba systém na sledovanie polohy GPS, acelometer na snímanie naklonenia mobilu a senzor, čo sníma, či je deň a prispôsobuje tomu podsvietenie.

Má hlasové ovládanie, špeciálny mikrofón na zadnej strane pomáha odbúravať hluk. „Je to veľká vec," komentoval parametre John Herrman z IT servera Gizmondo. „Je rýchlejší ako čokoľvek, čo je na trhu. Má lepší displej ako ktorýkoľvek mobil. Je to pôsobivý kus hardvéru," povedal pre ABC News.

Nexus One beží na Androide 2.1, najnovšom operačnom systéme od Googlu, poradí si s 3D prostredím, napríklad v aplikácii Google Earth, ktorá ponúka trojdimenzionálny pohľad na našu planétu. Vďaka silnému hardvéru zvláda aj to, s čím mal IPhone problémy - prácu vo viacerých programoch naraz.

„Dostali ste od nás úžasný počítač, ktorý sa zmestí do vrecka," tvrdil Google na prezentácii telefónu. „ Nexus One je prvý zo série telefónov, ktoré nazývame supermobily (superphones)."

Predaj bez operátorov

Google počas predstavovania telefónu prízvukoval, že sa nesnaží zarábať na výrobe telefónov. „Náš primárny biznis je reklama, supermobily ako Nexus One sú len vynikajúcim spôsobom, ako podporiť náš biznismodel," tvrdil Andy Rubin, viceprezident Google: „Chceme mať istotu, že sa ľudia dokážu jednoducho dostať k našim webovým službám a že z nich môžu aj v mobile mať dokonalý zážitok. Dáme vám toto a náš reklamný model sa rozbehne."

Kým funkcionalitu a hardvérové vybavenie telefónu analytici včera skôr ospevovali, váhavé boli odhady, ako sa mobilu podarí presadiť na trhu. Google sa totiž snaží nabúrať klasický model predaja cez pobočky mobilných operátorov a Nexus One chce predávať rovno z webu.

Google zriadil obchod na google.com/phone. Nexus One bude stáť v USA 550 dolárov, so zmluvou u T-Mobile 179 dolárov, nebude však blokovaný. Odvčera sa dá kúpiť v USA, poslať sa dá aj do Británie, Hong­ kongu a Singapuru. Do ďalších krajín vrátane Slovenska sa má dostať „čoskoro", no Google nespresnil kedy.