Januárové lahôdky z herného sveta

Úvod roku býva vždy obdobím, kedy toho príliš nevychádza a hráči sa len preberajú z vianočných nádielok, postupne sa prebúdzajú zo zimného spánku a pomaličky otvárajú oči, škúliac na novinky na pultoch herných obchodov, zívajú a naťahujú si skrehnuté sval

5. jan 2010 o 14:30 Ján Kordoš

y. Hry väčšinou za mnoho nestoja.

Lenže záver minulého roku (buď mu zem ľahká) sa niesol v presúvaní termínov vydania hier na prvý kvartál roku 2010. Síce sa teda ešte nevie, či niektoré z titulov náhodou nevystrčia rožky ku koncu prvého mesiaca roku, no rozhodne sa blýska na veľmi dobré časy. Doby, kedy sme v januári dostali do rúk tak tri hry a aj nad tými sme len zo slušnosti zdvihli obočie a nahodili súcitný úsmev, sú preč.

Prinášame síce len sedmičku hier, no zároveň treba doplniť, že ide o projekty, ktoré by vašej pozornosti ujsť nemali. Možno sa ich objaví o niekoľko viac, možno vás prekvapí čosi iné a ak sa tak stane, podeľte sa s nami o vaše zážitky v diskusii. Predsa len o rok starší autor článku už má právo na čiastočnú sklerózu.

8. január

Bayonetta

Xbox 360 / Playstation 3

Konečne aj v Európe. Arkádová mlátička z pohľadu externej kamery sa konečne presúva aj na starý kontinent a budeme môcť okúsiť príbeh čarodejnice, ktorá sa preberie do moderného a značne surrealistického sveta, kde je jej hlavnou úlohou boj proti anjelom. Japonský príbeh plný šialených zvratov a postáv stojí na pevných základoch ešte šialenejšej a adrenalínovej akcie. V konečnom dôsledku to znamená, že budete s príťažlivou hlavnou hrdinkou okolo seba sekať, rúbať, strieľať, kopať, zbierať skúsenosti a vylepšovať svoje kombá.

video //www.sme.sk/vp/12602/

Jednoducho poriadny cirkus, takže niekedy nebudete tušiť, ktorá končatina patrí vašej hrdinke a ktorá monštru. Ako celok však hra podľa japonských médií funguje na výbornú a ponúka vynikajúcu zábavu. Rozhodne bude zaujímavé sledovať reakcie západných hráčov. Treba však priznať, že ako odreagovanie by Bayonetta mohla byť jednotkou na trhu.

Darksiders

Xbox 360 / Playstation 3

Ďalšia šialená a tentoraz i pomerne brutálna akčná hra, avšak z trochu iného prostredia. Postapokalyptický svet sa nám otvorí ako prvému jazdcovi apokalypsy, Vojne. Osamotený jazdec je zradený svojim temným pánom a démoni devastujúci svet sa tak stanú rovnakým terčom Vojny ako anjelskí strážcovia. Vojna nebude rozlišovať medzi nepriateľom, chce získať iba duše, ktoré jej pomáhajú získať stratené schopnosti.

K dispozícii dostaneme moderné i bájne zbrane, za duše mŕtvych si kúpime vylepšenia a všetko to bude okorenené pekelnými bizarnosťami. Žiadna prechádzka ružovou záhradou, ale poriadny masaker. Darksiders si zatiaľ vedie v západných médiách celkom dobre, takže budeme potichu hovoriť o príjemnom prekvapení. Otázne zostáva, či sa k nám vôbec hra dostaneme, českým distribútorom je spoločnosť Conquest, ktorá vie výborne hrať mŕtveho chrobáka a hry zásadne na recenzovanie neposkytuje.

15. január

Army of Two: The 40th Day

Xbox 360 / Playstation 3 / Playstation Portable

Pokračovanie úspešnej akčnej hry založenej na kooperácii dvoch nájomných žoldnierov sa blíži a vedzte, že máte dôvod na poriadny široký úsmev. Prvý diel nám predstavil dvojicu Salem a Rios, ktorá riešila problémy spoločnými silami. Spolupráca dvoch hrdinov sa osvedčila v single, ale hlavne v kooperatívnom multiplayeri. Riešenie jednotlivých situácií už nebolo založené iba na prostom postupe vpred, bolo nutné napríklad krížovou paľbou upútať pozornosť, presúvať sa tak, aby bol súperov rozptyl pri streľba na dva objekty čo najväčší a podobne.

video //www.sme.sk/vp/13194/

The 40th Day bude chcieť ponúknuť ešte viac a nebude chýbať ani skvelý buddy humor a explozívna akcia. Tentoraz sa Salem s Riosom ocitnú (znovu) v nesprávny čas na nesprávnom mieste – zničený Šanghaj nie je najlepším miestom pre dovolenku, ale keďže naši hrdinovia vedia iba bojovať, s pokojom a slnkom v duši sa rozhodnú splniť zadanú úlohu. Čo sa stane v sľubovaný 40. deň uvidíme na konci hry. Znovu pôjde predovšetkým o akciu a spoluprácu. Podobných titulov mnoho nie je a Army of Two si stihlo vybudovať slušné renomé.

Vancouver 2010

všetky platformy

Dobre, dobre, toto nie je zrovna hit, po ktorom by všetci hráči prahli, ale oficiálna hra tohtoročných ZOH by sa konečne mohla podariť. Keď už sme si neužili skutočný sneh, nepohrdneme aspoň tým virtuálnym. More disciplín, konečne to vyzerá byť v poctivom grafickom kabátiku a keď motyka vystrelí, bude to i zábava.

video //www.sme.sk/vp/8394/

Might & Magic: Clash of Heroes

Nintendo DS

Nostalgické obzretie sa za dnes pomaly vytrácajúcou sa sériou na handheld od Nintenda nám ponúkne dej odohrávajúci sa pred zápletkou Heroes V. V tradičnom RPG šate sa dostane na boj v ťahovom systéme, logické rébusy a nebude chýbať ani epická záchrana sveta, zbieranie skúsenosti a vylepšovanie postáv. Síce hra nadobudla mierne japonský look, zle to nevyzerá. A je to predsa Might & Magic – pre mladších hráčov: nie, s Dark Messiah to nemá nič spoločné.

22. január

Dark Void

PC / Xbox 360 / Playstation 3

Akčná hra, ktorá je charakterizovaná ako vertikálna akcia má šancu zaujať. Či túto príležitosť aj patrične chytí za pačesy a získa si hráčov, je stále otázne. Capcom to má ale rozbehnuté výborne. Hlavný hrdina Will sa bude pohybovať prevažne vo vertikálnom smere, čomu mu dopomôže napríklad jetpack. Vylepšení pri lození po skalách a pri lietaní bude môcť získať viacero. Ako k tomu došlo a proti komu Will vlastne bojuje? Šťastie v nešťastí – aj tak sa dá charakterizovať nehoda v Bermudách, kde skončí náš hlavný hrdina a príde na to, že tu nie je sám.

video //www.sme.sk/vp/13290/

Spoločnosť mu robia nielen ľudia, ale aj mimozemská rasa nazvaná The Watchers, ktorá sa chystá zasadiť posledný úder ľudstvu. Nie všetko je však čiernobiele – boli to práve ľudia, ktorí zradili svojich emzáckych učiteľov a zneužili ich schopnosti pre vlastné ciele. Nech znie príbeh akokoľvek zamotane, pôjde predovšetkým o akciu spojenú s miernymi RPG prvkami. Budeme sa môcť ovešať rôznymi vylepšeniami, no zároveň tým začneme strácať svoju ľudskú stránku. Čosi podobné sme mohli postrehnúť napríklad pri nie príliš podarenom Space Siege. Nechajme sa prekvapiť

29. január

Mass Effect 2

PC / Xbox 360

Ako to BioWare robí, že dokáže vydávať jednu kvalitnú hru za druhou? A v našom prípade ide o epické a rozsiahle RPG? Po hardcore Dragon Age: Origins dostaneme koncom januára trochu akčnejšie Mass Effect 2. Kto nehral jednotku, nech sa radšej k tomu ani nepriznáva, pretože prišiel o jednu z najlepších hier posledných rokov. Sci-fi RPG epických rozmerov proste zaujať muselo. Čo ponúkne pokračovanie? Dva roky po tom ako veliteľ Shepard odrazil nebezpečnú inváziu, sa objavuje nová protivník za hranicami známeho vesmíru, odkiaľ unáša obyvateľov ľudských kolónií. Keďže ľudskú rasu ešte neberú všetci vážne, musí sa im postaviť práve Shepard, ktorý je nútený spolupracovať s organizáciou Cerberus, aby vytvoril tú najelitnejšiu jednotku v galaxii zloženú z nekalých živlov.

video //www.sme.sk/vp/13436/

Temnejšie ladené pokračovanie nám ponúkne skvelý príbeh, odchovancom jednotky zas dá možnosť exportovanie postavy Sheparda z prvého dobrodružstva. Všetko bude sústredené na boj, ktorý z pohľadu tretej osoby dostane nový impulz vďaka väčšej citlivosti ovládania a presnejšej streľbe. Kto má rád rôznorodú výbavu, určite nepohrdne 19 triedami zbraní. Čo by to bolo ďalej RPG bez rozhovorov, vylepšovania postáv, obchodovania, sekundárnych úloh... jednoducho všetko to, čo dobre od BioWare poznáme, tu dostaneme vrchovatou mierou. Mass Effect 2 je čoskoro tu a my vám o pár dní ponúkneme dojmy z hrania plnej verzie. Tešte sa, Mass Effect 2 bude s veľkou pravdepodobnosťou prvý tohtoročný trhák.