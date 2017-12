Gaia bude strážiť Zem

17. apr 2002 o 22:30

Sieť pozemských staníc dokáže monitorovať iba objekty, ktoré sa práve nachádzajú na nočnej oblohe. Planétky zo skupiny Aten, ktoré sú najpravdepodobnejším zdrojom pre Zem nebezpečných objektov, sa však pohybujú zväčša v blízkosti Slnka, teda na dennej oblohe. Družica GAIA, ktorú plánuje v roku 2010 vypustiť na obežnú dráhu Európska kozmická agentúra, by sa mala zamerať práve na skrývajúcich sa nebezpečných Atéňanov.

GRAF – ESA

V posledných týždňoch sa tesne k Zemi priblížili dva menšie asteroidy. Jeden z nich astronómovia zaregistrovali až po jeho prelete okolo našej planéty. Mal síce „len“ pár desiatok metrov, jeho minimálna vzdialenosť a fakt, že priletel zo smeru od Slnka, však primäli vedcov oprášiť projekt, ktorý by mal takéto prekvapenia minimalizovať.

V databáze nebezpečných telies dnes figuruje zhruba 550 objektov, ktoré sa z času na čas k Zemi priblížia na veľmi malú vzdialenosť. Zďaleka to však nie sú všetky, ktoré nás môžu ohroziť. Hoci už funguje pomerne rozsiahla sieť pozorovacích staníc, ktoré nebezpečné objekty zaznamenávajú, jej možnosti sú limitované najmä tým, že dokážu pracovať len v noci. Ukazuje sa však, že veľká časť potenciálne nebezpečných telies sa pohybuje po dráhach, ktoré sa pri pozorovaní zo Zeme skrývajú v slnečnom svetle. Inak povedané, asteroidy, ktoré sú na oblohe uhlovo blízko pri Slnku, pozorovať nedokážeme.

Tento hendikep by podľa štúdie Európskej kozmickej agentúry (ESA) mala z veľkej časti eliminovať družica, ktorú Európania plánujú vypustiť na obežnú dráhu okolo Slnka v roku 2010. Astronómovia zo Zeme dokážu každú noc monitorovať zhruba 50 percent oblohy, družica GAIA by mala nepretržite skúmať až 85 percent priestoru, z ktorého nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo.

Okrem hľadania vražedných planétok ESA plánuje zakomponovať do arzenálu družice aj prístroje, ktoré by umožnili podrobne skúmať nielen dráhy, ale aj vlastnosti skúmaných objektov. Súčasťou projektu GAIA, ktorého výkonnosť 30-krát prekoná výsledky pozemských staníc, bude aj skúmanie možností odvrátenia prípadnej zrážky nebezpečného telesa so Zemou či už odklonením dráhy, alebo deštrukciou objektu.

