Vedci objavili záhadné objekty, niečo medzi planétami a hviezdami

Keplerov vesmírny teleskop, ktorý od marca pátra vo vesmíre po planétach podobných našej Zemi, objavil dva záhadné objekty: Nie sú to ani hviezdy, ani planéty.

4. jan 2010 o 22:33 SITA

WASHINGTON. Keplerov vesmírny teleskop, ktorý od marca pátra vo vesmíre po planétach podobných našej Zemi, objavil dva záhadné objekty: Nie sú to ani hviezdy, ani planéty, nezapadajú do žiadnej doteraz známej kategórie vesmírnych telies a nezhodujú sa s doterajšími poznatkami o vesmíre. Objekty sú príliš malé na to, aby boli hviezdami. Zároveň však majú príliš vysokú teplotu na to, aby boli planétami.

Oba záhadné objekty, ktoré astronómom zamotali hlavy, obiehajú okolo svojich hviezd, zároveň sú však od nich o niekoľko tisícov stupňov teplejšie. Podľa šéfa projektu Keplerovho teleskopu Billa Boruckého z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý o objave informoval na pondelňajšom stretnutí Americkej astronomickej spoločnosti vo Washingtone, pre existenciu nájdených objektov nemá NASA zatiaľ žiadne vysvetlenie.