UbiSoft lákajú japonské hry

4. jan 2010 o 12:15 Ján Kordoš

Opačným smerom sa rozhodol expandovať UbiSoft. V poslednom čase sme o tejto spoločnosti príliš nepočuli, orientácia na casual hráčov sa ale ukázala pre obľúbených tvorcov najlepším riešením na finančnú krízu. Okrem Assassin’s Creed 2 a nie príliš podareného Avatara UbiSoft nič na veľkolepé na vianočný trh nedodal. To by sa mohlo zmeniť, keďže do budúcnosti plánuje UbiSoft zaútočiť na japonský trh.

Výber žánru je prekvapujúci: chcú vytvoriť typické japonské RPG. Tento herný žáner je stále viac a viac kritizovaný západnými hráčmi, podľa ktorých už niekoľko rokov JRPG bezcieľne prešľapuje na mieste a neponúka žiadne vylepšenia, nové prvky v hrateľnosti. UbiSoft napriek tomu chce láka vytvoriť veľké a epické JRPG v štýle Final Fantasy alebo v Japonsku nesmierne obľúbeného Dragon Quest. Úspech posledného dielu Final Fantasy v Japonsku je síce fantastický, no niekoľko rokov budovaná značka je už stálicou na trhu. Uvidíme ako sa bude UbiSoftu dariť, profitovať by sme mohli z toho my. Na vývoj síce využijú sily japonských vývojárov, no európsky vplyv by mohol zatiaľ neoznámenej hre pomôcť.

Zdroj:Kotaku