Napálenie slovenského menu do mobilu

16. apr 2002 o 10:04 Dr. Mobilný

Prosim vas vedeli by ste mi poradit nejakeho profesionala ktory by vedel nahrat do telefonu slevenske menu? Dakujem!

Norbert Belecký

Dr. Mobilný radí:

Nešpecifikujete, aký typ a značku mobilného telefónu máte na mysli.

V každom prípade je napálenie slovenského menu výrazným zásahom do telefónu, preto by som tento úkon zveril radšej autorizovanému servisu. Existuje však mnoho "kutilov", ktorí to zvládnu tiež. Ak zveríte svoj mobil do rúk im, možno ušetríte, no na druhej strane v prípade nesprávnej aplikácie softvéru vám môžu poškodiť telefón a okrem toho, že asi ťažko od niích získate kompenzáciu stratíte zároveň aj záruku v autorizovanomservise.