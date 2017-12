Ekosummit v Kodani sa zmenil na bojisko

KODAŇ, BRATISLAVA. Po dňoch relatívneho pokoja čelila dánska polícia cez víkend zatiaľ najväčšej demonštrácii venovanej klimatickému summitu.

Ten sa začal minulý pondelok a hostí predstaviteľov 192 krajín sveta, ktorí rozhodujú o novej dohode o boji proti klimatickým zmenám.

Pokojný sobotný pochod asi 40­tisíc ľudí vyústil do masívneho zatýkania aktivistov. Tí chceli na seba upozorniť svetových lídrov, aby brali hrozby globálneho otepľovania vážne a zaviazali sa k čo najprísnejším cieľom pri znižovaní emisií ako aj väčšej pomoci bohatých krajín pre chudobné štáty.

Demonštráciu viedli tanečníci, bubeníci a ľudia s transparentmi s nápismi ako Neexistuje planéta B alebo Zmeňte politiku, nie klímu. „Zmyslom bolo, aby obyčajní ľudia ukázali, že chcú dobrú dohodu," hovorí environmentalistka Kateřina Husová.

Polícia zatkla takmer tisíc ľudí po tom, ako skupiny demonštrantov v čiernom začali rozbíjať výklady. Zranený bol iba jeden policajt, ktorého zasiahol kameň, a jeden účastník, ktorého popálil ohňostroj.

Časť aktivistov označila policajný zásah za neadekvátny, navyše sa sťažovali na podmienky - polícia zatknutých nechala hodiny sedieť na chladnej dlažbe na chodníku so spútanými rukami za chrbtom.

Väčšinu pritom po pár hodinách prepustili. Vo väzbe zostalo v nedeľu už len 13 ľudí, z ktorých traja - dvaja Dáni a jeden Francúz, sa včera mali postaviť pred súd. Policajný hovorca Henrik Jacobsen povedal, že polícia urobila „preventívny zásah", aby legálnu demonštráciu „nenarúšali problémové osoby".

Dánska ministerka pre klimatické zmeny a eurokomisárka Connie Hedegaardová odsúdila násilie, hoci predtým aktivistom dala za pravdu, že miesto slov potrebujú na konferencii činy. „Nemusíte používať tento druh násilia, aby sme vás počúvali," povedala Hedegaardová davu, ktorý sa v sobotu zhromaždil na sviečkovej demonštrácii pred konferenčným centrom. Demonštrácie sa v sobotu udiali aj na iných miestach Európy, v Ázii, Amerike, Kanade a Austrálii. Odnikiaľ však nehlásili významné konflikty.

Protesty pokračovali v Kodani aj včera. Polícia podľa agentúry AFP zatkla už len desiatky ľudí, z ktorých mnohí sa zúčastnili na protestoch aj deň predtým.

Demonštranti dúfajú, že celosvetové protesty ovplyvnia záverečné rozhodnutie ekosummitu na konci tohto týždňa.

Bývalá dánska supermodelka Helena Christensenová vyzvala amerického prezidenta Baracka Obamu, aby presadzoval prísnejšiu dohodu. „Spojené štáty musia pripustiť, že majú obrovský vplyv na to, čo sa môže urobiť v ochrane klímy," vyhlásila Christensenová.

Aktivisti z Friends of Earth Europe ohlásili na utorok v Kodani slávnostné odovzdávanie cien Nahnevanej morskej panny pre najväčšie lobujúce firmy, ktoré vraj sabotujú rokovania (www.angrymermaid.com).

Na budúci týždeň summit vrcholí, a teda možno očakávať ešte ďalšie demonštrácie, ktoré otestujú dánsku políciu.

Dohoda o klíme všetkým nevonia

KODAŇ, BRATISLAVA. Viaceré bohaté krajiny cez víkend kritizovali nový oficiálny dánsky návrh dohody o boji proti klimatickým zmenám. Podľa nich je málo prís〜ny na veľké rozvojové krajiny, akými sú napríklad Čína či India.

V Spojených štátoch boli najkritickejší republikáni, ktorí nechcú vôbec k dohode pristúpiť, pretože podľa nich zvýši ceny energií. Proti sa postavili aj predstavitelia Európskej únie, ktorým sa návrhy zdali málo ambiciózne. Pridalo sa aj Japonsko a Nórsko.

V návrhu sa hovorí o znižovaní emisií do roku 2050 minimálne o polovicu v porovnaní so stavom v roku 1990 a možnom zvýšení až na 95 percent pre rozvinuté krajiny, ktoré majú byť hlavným motorom boja s emisiami.

Cez víkend docestovali na summit do Kodane ministri životného prostredia a začali pracovať na návrhu záverečnej dohody o boji proti klimatickým zmenám, ktorá by bola prijateľná pre všetkých.

Na konečnej podobe dohody by sa malo zhodnúť 110 svetových lídrov, ktorí pricestujú do Kodane v najbližších dňoch. Finále a s ním aj záverečný dokument má prísť〜 v piatok. Mal by nahradiť Kjótsky protokol o znižovaní emisií platný do decembra 2012. Vysokopostavený predstaviteľ OSN pre otázky klímy Yvo de Boer v narážke na americko­čínske spory dúfa, že tento týždeň bude už „každý na každého tlačiť, aby robil viac".