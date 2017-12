Detské programy cez káblovku nemusia byť v slovenčine

Zahraničné detské televízie len v českom jazyku prijímané cez káblovú televíziu nie sú porušením zákona.

12. dec 2009 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Pre agentúru SITA to povedal predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík.

„Je to problém, lebo sa tým naše zákonné prostredie nedodržiava, ale zároveň sú to vysielatelia, ktorí sú registrovaní inde“ a prevádzkovatelia káblovej retransmisie ako napríklad UPC ich vlastne len preberajú. Zákon o vysielaní a retransmisii a ani zákon o štátnom jazyku sa preto na ne nevzťahuje. Podobným prípadom sú napríklad nemecké či anglické televízne stanice.

Licenčná rada o probléme vysielania pre deti v inom ako štátnom jazyku vie. Chce ho riešiť spolu s radami, ktoré udeľujú televízne a rozhlasové licencie a aj licencie pre spoločnosti prevádzkujúce káblovú retransmisiu v okolitých štátoch, v Maďarsku, Českej republike a v Rumunsku. Uvažujeme ako dosiahnuť to, aby poskytovatelia káblovej televízie prinášali vysielanie detských televíznych staníc v štátnom jazyku krajiny.

Musel by byť na to prijatý zákon. V súčasnosti nie je a nedá sa to preto sankcionovať. V praxi na Slovensku platí, že vysielanie pre deti do 12 rokov má byť len v slovenskom jazyku. „Popri tom, v nesúlade s našimi zákonmi, sa vysielajú iné programy pre deti pokojne len po česky alebo v iných jazykoch a my s tým podľa nášho zákona nemôžeme nič robiť,“ opísal právny súčasný stav Mistrík.

Zástupcovia Rady pre vysielanie a retransmisiu tento týždeň podpísali v Prahe memorandum o spolupráci so svojou partnerskou radou v Českej republike - Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie. Jednou z tém neformálnych rozhovorov by mal byť aj tento problém. Zaistiť takéto vysielanie aj v prípade zahraničných staníc pre deti, ktoré prináša káblová televízia sa na národnej úrovni dá zaistiť len veľmi ťažko. „To by muselo byť na európskej úrovni.“

Na vysielanie napríklad britskej spoločnosti totiž, ako upozornil Mistrík, nemajú zákony iných krajín dosah. Nešlo by to ani, ak by sa zákon o štátnom jazyku aplikoval na každého prevádzkovateľa káblovej televízie, tvrdí. „V podstate musel by vyradiť všetky francúzske, anglické, nemecké a ďalšie televízie. To jednoducho nejde.“ Na úrovni Európskej únie však existujú návrhy, ktoré by televíznemu vysielaniu pre deti mali dať nové pravidlá, dodal pre agentúru SITA Mistrík.