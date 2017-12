Klimatické rokovania dosiahli pokrok, nie však v sporných otázkach

12. dec 2009 o 12:44 TASR

KODAŇ. Klimatické rokovania OSN v Kodani dosiahli po prvom týždni pokrok, na mŕtvom bode však stále sú najťažšie otázky ako ciele obmedziť emisie skleníkových plynov do roku 2020, uviedli dnes delegáti.

"Urobili sme značný pokrok v priebehu prvého týždňa," povedala Connie Hedegaardová, dánska ministerka pre klimatické zmeny a energetiku, ktorá klimatickému summitu v Kodani predsedá. Ako dodala, delegáti sa pokúšajú vypracovať novú zmluvu v záujme spomalenia klimatických zmien.

Delegáti však uviedli, že hlboký rozkol stále existuje v otázkach ako zvyšovanie zdrojov pre chudobné krajiny a zdieľanie bremena pri obmedzení emisií skleníkových plynov. Summit sa za účasti 110 svetových lídrov skončí 17. a 18. decembra.

Kjótsky protokol, prijatý v roku 1997, zaväzuje všetky industrializované krajiny okrem USA znižovať emisie skleníkových plynov do roku 2012. V Kodani sa zástupcovia 190 krajín snažia nájsť cestu k širšej dohode na obdobie do roku 2020, v rámci ktorej by sa do boja proti globálnemu otepľovaniu zapojili všetky krajiny.

