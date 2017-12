10 najbláznivejších videí hráčov

12. dec 2009 o 9:00 Ján Kordoš



To je len jedna ukážka. Všetky videá pekne pri sebe nájdete na tejto stránke.

Hry sú predsa len zábava, príjemné hobby a na rozčuľovanie tu predsa čoskoro budeme mať Majstrovstvá sveta v hokeji. Pacienti vo videách slúžia na pobavenie a ako výstraha pre rodičov, aby sa svojim dietkam venovali.

Pre náruživých hráčov zopár úprimných rád:

1. Trieskaním do steny statiku domu neporušíte, svojej ruky áno. A potom to bolí.

2. Na obrazovku sa kričí dobre a je dobrým poslucháčom, málokedy však odpovie.

3. Plyšové zvieratká za nič nemôžu.

4. Živé zvieratká vás nepochopia, nech im akokoľvek dlho a akokoľvek presvedčivo vysvetľujete, čo máte na srdci a ako sa vám páči tá a tá hra. Zato zajace dokážu prehryznúť HDMI kábel za niekoľko desatín sekundy, čím dajú najavo, že vás majú v... áno, presne tam.

5. Pri príliš vysokej frekvencii pohybov na stoličke je veľmi pravdepodobné, že presuniete svoje telo na väčšinou tvrdú podlahu. A zákrutu v pretekoch vám to vybrať nepomôže.

6. Počúvajte svojich rodičov, dodržujte maximálny čas hrania, venujte sa iným veciam, svet pred obrazovkou je nádherný (autor článku si nahlas povzdychol pri pohľade na hodinky – článok je písaný 19:58 v piatok večer).

7. Keď sa nedarí, je lepšie si oddýchnuť od hrania a venovať sa polievaniu kvetov, sekaniu trávniku, rúbaniu dreva, venčeniu psa a podobne.

8. A hlavne neberte hry tak sakramentsky vážne a nikdy nechcite recenzovať hry.

Zdroj: Kotaku, GawkerTV