Problematický Sabotér - na kartách od ATI nie vždy funguje

12. dec 2009 o 8:40 Ján Kordoš

Na fórach EA sa totiž objavila správa, že hra beží nekorektne (ak vôbec) práve na týchto grafických kartách na operačných systémoch Windows Vista a Windows 7. Jediným doposiaľ zverejneným riešením problému je vypnutie podpory viacerých procesorov a manuálne nastavanie systému na využívanie jedného. Ide však samozrejme o značne nepraktické riešenie kvôli hardvérovej náročnosti hry, ktorá nepobeží na jednom jadre práve najrýchlejšie.

Recenziu na The Saboteur vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa a spoznáte názor na túto akčnú hru s prvkami stealth v otvorenom svete parížskej metropoly. Hru testujeme s grafickou kartou od ATI a tá zatiaľ veľké problémy na operačnom systéme Windows XP nerobí. Jediné problematické pasáže sa vyskytujú pri vodných plochách a ich zobrazovaní, kedy framerate niekoľkonásobne poklesne pod únosnú hranicu. Niekedy pomôže návrat do menu a späť do hry, niekedy ani to. V Electronic Arts už pracujú na oprave, ktorá by odstránila chybu v programe pôvodnej verzii.

Zdroj: Bluesnews, EA fórum,Slashdot