Penetrácia broadbandu dosiahla v júni v SR 12,6 %

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Na Slovensku bolo podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) koncom júna tohto roku 680 351 užívateľov širokopásmového pripojenia k internetu (broadband).

11. dec 2009 o 13:18 SITA

Penetrácia broadbandu na Slovensku tak podľa údajov OECD dosiahla 12,6 %, čo Slovensko umiestnilo na 27. priečku z tridsiatich krajín OECD. Penetrácia broadbandu sa tak medziročne na Slovensku zvýšila o 3,7 percentuálneho bodu, čím sa Slovensko umiestnilo na treťom mieste v medziročnom náraste penetrácie za Gréckom a Luxemburskom.

V poradí krajín OECD zoradených podľa podielu broadbandu optickou sieťou na celkovom broadbandovom pripojení sa Slovensko umiestnilo na štvrtom mieste. Širokopásmové pripojenie prostredníctvom optiky dosiahlo na Slovensku 21-percentný podiel na celkovom broadbande. Pred nami bolo len Švédsko s približne 21-percentným podielom, Kórea s 46-percentným podielom a Japonsko s 51-percentným podielom optického pripojenia na celkovom broadbande.

Podľa technológie pripojenia v broadbande dosiahlo najvyššiu penetráciu na Slovensku DSL pripojenie (6,6 %), po ktorom nasledovali pripojenie prostredníctvom optického kábla (2,7 %), ostatné pripojenia (2 %) a káblové pripojenie (1,3 %).

Spomedzi krajín OECD malo koncom vlaňajška najvyššiu penetráciu broadbandu Holandsko (38,1 %), po ktorom nasledujú Dánsko (37 %) a Nórsko (34,5 %). Najvyššiu penetráciu broadbandu prostredníctvom DSL mal Island (30,7 %), Francúzsko (27,5 %) a Nemecko (26,7 %). Najvyššiu penetráciu broadbandu prostredníctvom káblového pripojenia mali v Kanade (15,2 %), USA (13,8 %) a v Holandsku (13,7 %). Širokopásmové pripojenie prostredníctvom optickej siete dosiahlo koncom decembra minulého roka najvyššiu penetráciu v Kórei (15,1 %), Japonsku (12,4 %) a vo Švédsku (6,7 %).

OECD do svojej štatistiky broadbandu zahrnula DSL pripojenia s rýchlosťou sťahovania dát 256 kbit za sekundu a vyššie a káblové pripojenia s porovnateľnou rýchlosťou. Do úvahy tiež OECD brala optiku a všetky FTTH a FTTB siete, ďalej fixné bezdrôtové technológie ako satelit, LMDS, MMDS, WiMAX a ostatné. Do štatistiky však organizácia nezarátala 3G mobilnú technológiu a Wi-Fi siete.