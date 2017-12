Emisie by sa do roku 2050 mali znížiť najmenej o polovicu

11. dec 2009 o 13:02 TASR

KODAŇ. Svet by mal aspoň o polovicu znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050. Navrhol to dnes na klimatickom summite OSN v Kodani predseda jednej z dvoch hlavných rokovacích sekcií Michael Zammit Cutajar.

V navrhovanom dokumente sa uvádza, že vyspelé krajiny by mali prevziať vedenie v rozsahu znižovania emisií CO2 do roku 2020 a 2050. Lidri by mali podľa neho rozhodnúť budúci týždeň na záver summitu 18. decembra o globálnom znižovaní emisií do roku 2050 v rozsahu buď 50, 85 alebo 95 percent.

"Strany by mali spoločne znížiť globálne emisie do roku 2050 o najmenej 50/85/95 oproti hodnotám z roku 1990 a mali by uistiť, že globálne emisie budú klesať aj potom," vyplýva z návrhu.

Kjótsky protokol, prijatý v roku 1997, zaväzuje všetky industrializované krajiny okrem USA znižovať emisie skleníkových plynov do roku 2012. V Kodani sa zástupcovia 190 krajín snažia nájsť cestu k širšej dohode na obdobie do roku 2020, v rámci ktorej by sa do boja proti globálnemu otepľovaniu zapojili všetky krajiny.

Informovala agentúra Reuters.