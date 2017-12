Ponuka televízorov je zahmlená tajomstvom

Ktorý televízor je lepší a ktorý horší? Ak si myslíte, že sa vám podarí zorientovať podľa štítkov s parametrami, mýlite sa. Neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by stanovili jednotný spôsob ich hodnotenia. Výrobcovia o ne asi nestoja. Ak čosi môže pri rozhod

11. dec 2009 o 12:00 Milan Gigel

ovaní zavážiť, je to iba váš zrak.

Žiaľ, prostredie predajní je úplne iné ako to vo vašej domácnosti. Na vine je umelé osvetlenie a vyberaný obsah, ktorý beží na zobrazovacích paneloch. Niektoré majú dokonca špeciálny režim pre predvádzanie v obchode. Model, ktorý v regáli upúta vašu pozornosť môže mať v domácom prostredí omnoho fádnejší obraz. Môže to byť aj naopak. V skutočnosti je predaj televízorov založený iba na marketingu. Buď rozhodne cena predajcu, alebo vás výrobca zaujme kvetnatými názvami svojich technológií. Vo vašej obývačke skončí vždy iba jeden televízor a vy nemáte šancu zistiť, či neboli tie ostatné lepšie.

Na prelome technológií

Kým ešte nedávno stál spotrebiteľ pred dilemou, či zvoliť LCD alebo plazmovú technológiu, dnes to má o čosi komplikovanejšie. Vývoj pokročil v pred a tak sa na pulty predajní dostali inovácie, ktoré znížili spotrebu a vylepšili kvalitu obrazu.

Nové LCD televízory majú polovodičové LED podsvietenie, ktoré má o poznanie nižšiu spotrebu, ako to klasické. Jemne regulovaný jas podsvietenia zvýšil kontrast zobrazenia, lepšia charakteristika svetla sa podpísala na kvalitnejšom podaní farieb. NeoPDP je vynovená plazmová technológia. Je úspornejšia, umožňuje vyrábať tenšie a ľahšie televízory a má ešte kvalitnejšie a svižnejšie zobrazovanie, ako jej predchodca. Do predaja sa začínajú predierať aj OLED televízory. Fungujú podobne ako tie s LCD panelom, nepotrebujú však podsvietenie. Svetlo vyrábajú zobrazovacie body samotné. Ak k tomu pripočítame aj obyčajné LCD a plazmovú klasiku, nebyť rozdielnych cenových hladín, pribudli by nám pri výbere vrásky na čele.

Internet mieri do obývačiek

Nové televízory berú internet ako samozrejmosť. Vybavené sú sieťovým konektorom rovnako, ako počítače a notebooky. Rozsah služieb je však zatiaľ skromný a veľmi záleží na tom, čo výrobca pre zákazníkov pripravil. Kým pri niektorých modeloch sú v ponuke iba videá z YouTube, pri iných je samozrejmosťou prístup do sociálnych sietí, prepojenie na internetové spravodajstvo, či dokonca prístup k internetovému archívu niektorých z našich televízií.

Niektoré televízory majú multimediálny obsah zabudovaný vo vnútornej pamäti. Nájdete v nich napríklad obrazovú kuchárku, rýchlokurz jogy či masáží, alebo jednoduché hry a kratochvíle pre deti. Televízory sú čoraz podobnejšie počítačom a prepojenie s internetom tento trend umocňuje.

Bez digitálu nekupujte

Úspornejšou prevádzkou, lepším obrazom a napojením na internet však novinky nekončia. Niektorí výrobcovia začali oddeľovať zobrazovacie panely od elektroniky, ktorú oddelili do samostatnej škatule, iní sa snažia o dokonalejšiu komunikáciu s ostatnou technikou v obývačke.

Na čom však rozhodne záleží je digitálny DVB-T tuner v základnej výbave. Keďže na Slovensku prebieha digitalizácia vysielania, pri terestriálnom príjme sa po vypnutí analógu bez neho nezaobídete. Televízor s analógovým tunerom bude potrebné doplniť externým set-top boxom, ktorý takéto vysielanie spracuje. Keďže pri špeciálnych výpredajoch či kúpe cez internet nemusí byť hybridný tuner podporujúci digitálne vysielanie štandardom, obozretnosť je na mieste.

DVD prehrávač, alebo kino? Voľba závisí na tom, ako veľmi vám záleží na priestorovom zvuku pri sledovaní filmov z DVD diskov. Ak máte pri sledovaní televízneho vysielania pocit, že ozvučenie výrazne zaostáva za zobrazovacími schopnosťami vášho televízora, investíciu do kina možno oceníte. Často sa však stáva, že kiná zapadajú v domácnostiach prachom a zadné reproduktory putujú späť do škatule preto, že nikto nemá chuť ukryť ich kabeláž pod lišty. Domáce kino, či DVD prehrávač stále bodujú tam, kde má počítačová technika k televíznej obrazovke priďaleko. Vedia to aj výrobcovia, ktorí sa snažia prehrávače vynoviť. Pridávajú podporu pre počítačové multimédiá, čiže filmy stiahnuté z internetu. Tie je možné prehrávať z pamäťových kariet, USB kľúčov, DVD diskov či v niektorých prípadoch aj z prenosných pevných diskov. Nové prehrávače a kiná komunikujú s televíznym prijímačom digitálne. Cez jediný kábel s HDMI koncovkou prenášajú obraz a zvuk, a to vo vyššej kvalite, ako cez tradičné analógové spojenie. Dôvod je jednoduchý. Dokážu využiť vyššie rozlíšenie televízora, aby zobrazili viac detailov. Pri DVD diskoch sa snažia na vyššie rozlíšenie prepočítať pôvodný obraz, pri počítačových multimédiách využívajú ich možnosti. Zabudovaná čítačka SD kariet, či USB port nie sú dôkazom toho, že si prehrávač či kino s najnovšími filmami z internetu poradia. Práve naopak. Je to podobné ako pri mobilných telefónoch či vreckových prehrávačoch. Vždy si treba overiť, ktoré formáty, kontajnery a kodeky prehrávač podporuje a v akom rozsahu. Pri skúmaní parametrov sa opierajte hlavne o internet, na škatuli to najpodstatnejšie zväčša chýba. Komunita internetových fanúšikov vám pomôže urobiť si prehľad o tom, čo kupujete. Ak však hľadáte iba cestu k sledovaniu lacných DVD diskov, o ktoré niet núdza, poslúži vám aj ten najlacnejší prehrávač na trhu. Pravdupovediac, firmy už vývoj DVD prehrávačov a kín ukončili, v súčasnosti sa už venujú iba novej blu-ray platforme.