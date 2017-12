Pred summitom únie v Bruseli zatkli aktivistov Greenpeace

Otvorenie posledného tohtoročného summitu EÚ v Bruseli vo štvrtok narušil kuriózny protest medzinárodnej ochranárskej organizácie Greenpeace, ktorá požaduje prijatie radikálnych opatrení proti klimatickým zmenám.

11. dec 2009 o 6:10 SITA

BRUSEL.

Ako uviedli v piatok pre tlačovú agentúru AFP jej predstavitelia, polícia zatkla 11 aktivistov s falošnými visačkami, ktorým sa podarilo dostať ku vchodu pre oficiálnych hostí. Podľa komunikačného manažéra Marca Breddyho zmiatli bezpečnostnú službu jednoducho tým, že si prenajali luxusné autá, ktoré vystrojili majákmi, a prezliekli sa do oblekov.

Následne prekvapili prichádzajúcich účastníkov summitu vrátane britského premiéra Gordona Browna, keď vyskočili zo svojích vozidiel, začali pokrikovať slogany a rozvinuli transparenty vyzývajúce na "záchranu" prebiehajúcej konferencie OSN o klimatických zmenách v Kodani.

"Greenpeace vyzýva európske hlavy štátov, aby pomohli zabezpečiť najsilnejšiu možnú dohodu o klimatických zmenách v Kodani," prečítal jeden z demonštrantov predtým, ako ho odviedla polícia.

Incident predstavuje vážne pochybenie bezpečnostnej služby, keďže namiesto ekologických aktivistov mohli v autách sedieť napríklad teroristi. Nemenovaný predstaviteľ Európskej rady informoval, že vo veci sa začalo vyšetrovanie, ktoré má odhaliť medzery v zabezpečení summitu.

Ako však v neskoršom vyhlásení upozornil riaditeľ oddelenia Greenpeace pre klimatickú politiku Joris den Blanken, skutočnou bezpečnostnou hrozbou je "zlyhanie lídrov EÚ pri ochrane svojich občanov pred ničivými účinkami klimatických zmien, a nie to, že nejakí pokojní aktivisti rozvinuli zopár transparentov".

Greenpeace vyzýva EÚ, aby zvýšila cieľové obmedzenie emisií skleníkových plynov do roku 2020 z 20 na 30 percent. Podľa organizácie by takéto rozhodnutie mohlo znamenať výrazný posun v rokovaniach o celosvetovom znižovaní emisií a mohlo by zmeniť problematický postoj USA. Predstavitelia únie však takúto zmenu odmietajú, kým podobné kroky neohlásia ostatné priemyselné veľmoci.