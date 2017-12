Kodani hrozí krach, hovorí už aj Soros

Rozpory v názoroch na financovanie zelenších energií môžu podľa amerického finančníka zruinovať rokovania na klimatickom summite v Dánsku.

11. dec 2009 o 0:00 Ela Rybárová

KODAŇ, BRATISLAVA. To, o čom sa v zákulisí klimatického summitu v Dánsku hovorí často, povedal včera americký miliardár a filantrop George Soros nahlas. Hrozí mu krach, a to pre rozsiahle nezhody, koľko peňazí dať rozvojovým krajinám na prechod k zeleným ekonomikám.

Z uniknutej dánskej správy vyplynulo, že vyspelé krajiny ponúkali desať miliárd dolárov ročne, čo chudobné štáty označili za smiešnu cifru. Soros navrhuje desaťkrát viac.

„Myslím, že je jasné, že priepasť v názoroch medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami na túto tému by mohla zruinovať konferenciu,“ povedal Soros. Financovať zelené projekty v rozvojových krajinách by mal podľa neho Medzinárodný menový fond presunutím časti peňazí určených na podporu ekonomík vo finančnej kríze.

Amerika a Čína sa bránia

Okrem sporu obri verzus trpaslíci sa na summite podpichujú dvaja najväčší znečisťovatelia Čína a Amerika, kto ponúka väčšie znižovanie emisií, ktoré sa ich kritikom zdá stále príliš symbolické.

Kým Peking kritizoval malé ostrovné štátiky a ich vysoké nároky na znižovanie emisií, Amerika odmietla argumenty chudobných krajín, že by mala platiť za to, že znečisťovala prostredie, keď u nich priemysel ani neexistoval.

Existenciu „dlhu“ USA voči rozvojovým krajinám pre storočia znečisťovania uhlíkovými emisiami včera odmietol americký vyjednávač Todd Stern. Vedecké informácie o globálnom otepľovaní sú totiž podľa neho príliš čerstvé.

Aliancia ostrovných štátov tvrdí, že viac ako sto štátov si želá obmedzenie rastu emisií na jeden a pol percenta oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou, informovala agentúra Reuters. To by predstavovalo asi 45­percentné zníženie emisií oproti roku 1990. Amerike aj Číne sa to zdá priveľa.

Američania sa ako druhí najväčší znečisťovatelia na svete, doteraz nepripojili k záväzkom Kjótskeho protokolu na znižovanie emisií.

K boju proti klimatickým zmenám sa však prikláňa nový americký prezident Barack Obama. „Svet musí spoločne bojovať proti klimatickým zmenám,“ povedal, keď si v neďalekom nórskom Oslo preberal Nobelovu cenu za mier. „Málo vedcov spochybňuje, že ak nič neurobíme, budeme čeliť suchám, hladu a hromadnému sťahovaniu, ktoré povedú k dlhoročným konfliktom,“ dodal. Na summit v Kodani priletí na budúci týždeň už s konkrétnym plánom.

Európa je pozadu

Ten nemá jasný ani Európska únia, ktorá v poslednej chvíli rokuje o klimatických zmenách na summite v Bruseli. Na stretnutí, ktoré sa začalo včera, sa má hovoriť o pomoci chudobným aj znižovaní emisií.

Málokto však očakáva, že únia vyloží karty na stôl už teraz. Ako prvá predstavila ambiciózny plán zníženia emisií o 20 percent do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 a možné zvýšenie na 30 percent, ak sa aj iné veľmoci zaviažu k podobným cieľom. Napríklad Poliaci však zvýšeniu na 30 percent nie sú naklonení.

Ak sa sama únia nevie dohodnúť na znižovaní emisií, o to viac to platí v Kodani, kde sa na náhrade za Kjóto, ktoré prestane platiť v roku 2012, háda všetkých 192 členských krajín OSN.