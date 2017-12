Obedná pauza: skrutka na úteku

Skrutka, ktorá sa chce dostať z komplikovanej mašinérie, to vôbec nemá ľahké. Teoreticky by vám prejdenie hry malo zabrať minútu, ale verte, potrvá to dlhšie. Screw Effect.

11. dec 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Ovládanie:

Klávesnica - šípky.

