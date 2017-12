Domény s koncovkou .eu už možno pomenovať vo všetkých jazykoch EÚ

Organizácie, firmy a občania, ktorí využívajú názvy internetových lokalít zakončených na .eu už môžu s touto príponou registrovať svoje názvy vo všetkých 23 úradných jazykoch Európskej únie.

11. dec 2009 o 7:48 SITA

Túto zmenu umožnili nové pravidlá Európskej únie, ktoré Európska komisia prijala v júni tohto roka. "Internacionalizované doménové mená zakončené na .eu, čo je naša európska doména najvyššej úrovne, sú veľkým krokom ku skutočne globálnemu a zároveň lokálnemu internetu," uviedla k zmene eurokomisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová.

Internacionalizované doménové mená sú názvy internetových domén, ktoré obsahujú aj iné znaky okrem 26 písmen latinskej abecedy od a do z, číslic od 0 do 9 a pomlčky. Občania a podniky únie si budú môcť zaregistrovať doménové mená v písmach iných ako latinka, čo je nevyhnutné pre jazyky ako gréčtina a bulharčina. "Mnohí používatelia internetu budú pochádzať z krajín, v ktorých väčšina jazykov nevyužíva písmená latinky od „a“ do „z“, a budú, prirodzene, chcieť používať svoje vlastné písmo," povedala Redingová.